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Britney Spears alfineta Timberlake e diz que ele se aproveitou dela por fama

Cantora deletou a postagem minutos depois. Segundo ela, no início da carreira, ele a teria usado como trampolim para conquistara fama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2022 às 08:35

Britney Spears alfineta Timberlake
Britney Spears alfineta Timberlake Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Britney Spears, 40, usou as redes sociais para alfinetar o ex-namorado, o cantor Justin Timberlake, 41. Segundo ela, no início da carreira, ele a teria usado como trampolim para conquistara fama. Ela também fez a mesma acusação para a mãe.
"Sua mãe lançou um livro no exato momento que você mais precisava dela. Tudo para o que? Fama e atenção! Seu ex fez a mesma coisa. Ele [Justin] lançou o primeiro álbum usando seu nome alegando que você o tratou mal!", escreveu ela.
Britney Spears alfineta Timberlake
Britney Spears alfineta Timberlake Crédito: Reuters/Folhapress
A artista também usou a postagem para atacar a irmã, Jamie Lynn, e disse que ela não a apoiou durante sua vida toda.
"Então seu sangue, em um dos momentos mais difíceis de sua vida adivinhe o que sua irmã faz. Um livro também. Tudo para o que? Sabendo que fazer um livro é a última coisa que você irá fazer. Bem, porque você fugiu do drama e criou um mundo dos sonhos para você mesma." A escritora Jamie Lynn tornou público seu livro polêmico de memórias que expõe a vida da irmã.
Pelas redes sociais, Britney compartilhou um vídeo de um programa de TV debatendo o assunto e xingou Jamie de "escória". "Sucesso nacional? O timing do seu livro é inacreditável, Jamie Lynn. Especialmente sabendo que o mundo inteiro não tem nenhuma pista do que aconteceu comigo de verdade. Você é a escória", postou.
O livro foi publicado dois meses depois de Britney ter se libertado da tutela de seu pai após batalha judicial que durou 13 anos. No último dia 18, a atriz e cantora Jamie Lynn Spears afirmou ter recebido um pedido de desculpas de sua irmã, Britney Spears, e compartilhou a mensagem de texto com o público em seu novo livro de memórias, segundo o site Page Six.

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