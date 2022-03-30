Britney Spears alfineta Timberlake e diz que ele se aproveitou dela por fama

Britney Spears alfineta Timberlake Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Britney Spears, 40, usou as redes sociais para alfinetar o ex-namorado, o cantor Justin Timberlake, 41. Segundo ela, no início da carreira, ele a teria usado como trampolim para conquistara fama. Ela também fez a mesma acusação para a mãe.

"Sua mãe lançou um livro no exato momento que você mais precisava dela. Tudo para o que? Fama e atenção! Seu ex fez a mesma coisa. Ele [Justin] lançou o primeiro álbum usando seu nome alegando que você o tratou mal!", escreveu ela.

Britney Spears alfineta Timberlake Crédito: Reuters/Folhapress

A artista também usou a postagem para atacar a irmã, Jamie Lynn, e disse que ela não a apoiou durante sua vida toda.

"Então seu sangue, em um dos momentos mais difíceis de sua vida adivinhe o que sua irmã faz. Um livro também. Tudo para o que? Sabendo que fazer um livro é a última coisa que você irá fazer. Bem, porque você fugiu do drama e criou um mundo dos sonhos para você mesma." A escritora Jamie Lynn tornou público seu livro polêmico de memórias que expõe a vida da irmã.

Pelas redes sociais, Britney compartilhou um vídeo de um programa de TV debatendo o assunto e xingou Jamie de "escória". "Sucesso nacional? O timing do seu livro é inacreditável, Jamie Lynn. Especialmente sabendo que o mundo inteiro não tem nenhuma pista do que aconteceu comigo de verdade. Você é a escória", postou.