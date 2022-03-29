Morre Djenane Machado, a primeira Bebel de "A Grande Família"

A atriz Djenane Machado, que interpretou a personagem Bebel na primeira versão do seriado "A Grande Família (1972)", da TV Globo, morreu nesta terça-feira (29), aos 70 anos.

A causa da morte ainda não foi divulgada A artista estava longe dos palcos e da televisão desde começo dos anos 1990. Djenane era filha do diretor Carlos Machado, que morreu em 1992 e era famoso no Rio de Janeiro pelo apelido "Rei da Noite". A atriz não deixou filhos.

"A Grande Família": Djenane Machado foi a primeira atriz a dar a vida para Bebel de "A Grande Família" na década de 1970 Crédito: Rede Globo

A estreia de Djenane na televisão foi em 1968, na TV Globo, na novela "Passo dos Ventos", de Janete Clair. Em seguida vieram os folhetins "Rosa Rebelde" (1969), "A Ponte dos Suspiros" (1969), "Véu de Noiva" (1969), "Assim Na Terra Como No Céu" (1970), entre outros sucessos.

Em 1971, a personagem Lucinha Esparadrapo, da novela "O Cafona", de Bráulio Pedroso, caiu no gosto popular e foi o grande ápice da carreira da intérprete. Na obra, a atriz teve a oportunidade de atuar ao lado de Ary Fontoura, Carlos Vereza e Marco Nanini.

No ano seguinte, a estrela foi escalada para dar a vida à Bebel, em "A Grande Família". A série foi criada por Oduvaldo Vianna Filho e Armando Costa com inspiração no seriado norte-americano "All In The Family". Na segunda temporada, Djenane acabou sendo substituída pela atriz Maria Cristina Nunes, por problemas nos bastidores da produção. O elenco ainda contou com nomes como Jorge Dória, Eloísa Mafalda e Osmar Prado.

Em 2001 estreou o remake da série, que teve 14 temporadas no total e durou até 2014. A personagem Bebel foi vivida pela atriz Guta Stresser, e o elenco teve nomes de peso da dramaturgia brasileira como Marieta Severo, Marco Nanini, Pedro Cardoso, Lúcio Mauro Filho, Andréa Beltrão, Rogério Cardoso, Tonico Pereira e outros.