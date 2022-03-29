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Angélica revela que foi vítima de abuso sexual aos 15 anos

"Fiquei petrificada", disse a apresentadora. Situação aconteceu durante ensaio de fotos em Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:21

Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência
Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência Crédito: Reprodução / Youtube
Angélica revelou que sofreu abuso sexual durante sua adolescência. Em convera com Luciana Temer para o canal Mina Bem Estar, no YouTube, a apresendadora disse que a situação aconteceu durante uma sessão de fotos em Paris.
"Estava fazendo fotos, lançando o Vou de Taxi, tinha quinze ou dezesseis anos. Estava em Paris, ia participar de um festival, lá. Estava na rua. Vieram franceses perguntar quem eu era. 'Brasileira?'. O fotógrafo falou: 'Fiquem do lado dela para fotos'. Quando ele falou que somos do brasil, eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. Você fica sem reação. Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda, em mim inteira. Eu estava atrás de um taxi, e não fiz nada. Fiquei petrificada", iniciou Angélica.
De acordo com a esposa de Luciano Huck, ela não sabia, na época, que o ocorrida era um abuso sexual. "Eles conversando entre si na língua deles, enquanto eu estava sendo violentada por três meninos que estavam passando a mão em mim. Eu não fiz nada. Nunca falei sobre isso. Eu não sabia que isso era uma violência".
A apresentadora também revelou que optou por não abordar mais o assunto por conta do desconforto. "Eu sabia e não tive reação. Nunca falei isso, estou falando agora [pela primeira vez]. Depois parei e refleti, mas não falei porque... Já foi. Eles fizeram isso, saíram e eu continuei fazendo as minhas fotos. Com uma cara meio constrangida, mas ninguém percebeu. Esse tipo de violência é marcante. As pessoas estão cada vez mais falando e tendo coragem de revelar. A gente não fala mais só de violência sexual tipo estupro", completou.

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