Angélica revela que foi vítima de abuso sexual aos 15 anos

Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência Crédito: Reprodução / Youtube

Angélica revelou que sofreu abuso sexual durante sua adolescência. Em convera com Luciana Temer para o canal Mina Bem Estar, no YouTube, a apresendadora disse que a situação aconteceu durante uma sessão de fotos em Paris.

"Estava fazendo fotos, lançando o Vou de Taxi, tinha quinze ou dezesseis anos. Estava em Paris, ia participar de um festival, lá. Estava na rua. Vieram franceses perguntar quem eu era. 'Brasileira?'. O fotógrafo falou: 'Fiquem do lado dela para fotos'. Quando ele falou que somos do brasil, eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. Você fica sem reação. Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda, em mim inteira. Eu estava atrás de um taxi, e não fiz nada. Fiquei petrificada", iniciou Angélica.

De acordo com a esposa de Luciano Huck, ela não sabia, na época, que o ocorrida era um abuso sexual. "Eles conversando entre si na língua deles, enquanto eu estava sendo violentada por três meninos que estavam passando a mão em mim. Eu não fiz nada. Nunca falei sobre isso. Eu não sabia que isso era uma violência".