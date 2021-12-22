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Polêmica

Chris Noth é demitido de série após acusações de violência sexual

Conhecido por interpretar o Mr. Big de 'Sex and the City', ator integrava elenco principal da série "The Equalizer" até esta segunda-feira (20). Chris vem enfrentando acusações de violência sexual contra duas mulheres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 08:27

O ator Chris Noth na série The Equalizer
O ator Chris Noth na série The Equalizer Crédito: Michael Greenberg/CBS
Chris Noth, 67, foi demitido da série "The Equalizer", da qual integrava o elenco principal. O comunicado foi feito na segunda-feira (20) pela Universal Television e pela emissora americana CBS, onde a produção era exibida.
Conhecido como o Mr. Big de "Sex and the City", o ator americano vem enfrentando acusações de violência sexual contra duas mulheres. As atrizes Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, com quem ele voltou a contracenar na continuação da série, "And Just Like That", recém-lançada pela HBO Max, disseram em comunicado conjunto apoiar as vítimas. Noth nega as acusações.
Em "The Equalizer", o ator interpreta o ex-agente da CIA William Bishop, amigo da protagonista Robyn McCall, interpretada por Queen Latifah. O personagem vai aparecer em apenas mais um episódio, já gravado, e nas reprises. Os representantes do ator preferiram não comentar a demissão.
As acusações ao ator foram feitas por duas mulheres que usaram pseudônimos para dar entrevista à revista especializada "The Hollywood Reporter". Segundo uma delas, Noth a estuprou em 2004, quando ela tinha 22 anos. A outra afirma que foi violentada por ele em 2015, aos 25 anos.
"Essas histórias podem ter sido de 30 anos ou 30 dias atrás - não sempre significa não - essa é uma linha que eu não cruzei", afirmou o ator em resposta à revista. "Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram lançadas. Não sei ao certo por que eles estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não ataquei essas mulheres."

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