MC Melody anuncia versão piseiro da música "Faking Love", de Anitta

MC Melody anunciou um remix de "Faking Love", de Anitta Crédito: Reprodução/Intagram/@melodyoficial3

MC Melody, 14, anunciou, nesta segunda-feira (20), uma versão no estilo piseiro do single “Faking Love”, de Anitta com a cantora americana Saweetie. A música já possui uma prévia nas redes sociais, mas o lançamento não foi reconhecido como oficial pela dona do hit.

A funkeira mirim contou a novidade durante uma entrevista ao podcast “Groselha Talk”. Segundo Melody, a música conta com a presença de Anitta sem a cantora ter, de fato, participado do remix. "É com ela, mas sem ela presente. Ela canta na música? Canta. Ela cantou comigo? Não", brincou a MC.

A versão de Melody é chamada "Faking Amor". Na web, a prévia do piseiro tem surpreendido os internautas nesta terça-feira (21). A cantora Anitta ainda não se pronunciou sobre sua "participação" na regravação da funkeira de 14 anos.

Sem medo de direitos autorais, Melody revelou que Anitta NÃO está sabendo e NÃO estará presente na versão de "Faking Love" que ela lançará amanhã! pic.twitter.com/guNevHUkq8 — POPTime (@siteptbr) December 20, 2021

a versão da melody de faking love e o pior é que ficou mto bom KKKKKKpic.twitter.com/tp6IK9UQIV — robert (@blindingsboy) December 20, 2021

Fiz um fake, amor

fiz um fake, amor, pra tu

Pra te stalkear, de tanto que te quero

Ce não vai notar, sei que é obsessão, uh

Fiz um fake, amor

Fizum fake, amor, pra tu!!



A canetada de melody de milhões no remix de faking love pic.twitter.com/qNf6mpOPlh — marcelo ferreira (@mardemarcelo) December 21, 2021