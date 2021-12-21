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Música

MC Melody anuncia versão piseiro da música "Faking Love", de Anitta

A funkeira mirim contou a novidade durante uma entrevista ao podcast “Groselha Talk”, nesta segunda-feira (20). O lançamento não foi reconhecido como oficial por Anitta.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 16:21

MC Melody anunciou um remix de
MC Melody anunciou um remix de "Faking Love", de Anitta Crédito: Reprodução/Intagram/@melodyoficial3
MC Melody, 14, anunciou, nesta segunda-feira (20), uma versão no estilo piseiro do single “Faking Love”, de Anitta  com a cantora americana Saweetie. A música já possui uma prévia nas redes sociais, mas o lançamento não foi reconhecido como oficial pela dona do hit.
A funkeira mirim contou a novidade durante uma entrevista ao podcast “Groselha Talk”. Segundo Melody, a música conta com a presença de Anitta sem a cantora ter, de fato, participado do remix. "É com ela, mas sem ela presente. Ela canta na música? Canta. Ela cantou comigo? Não", brincou a MC.
A versão de Melody é chamada "Faking Amor". Na web, a prévia do piseiro tem surpreendido os internautas nesta terça-feira (21). A cantora Anitta ainda não se pronunciou sobre sua "participação" na regravação da funkeira de 14 anos. 

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