MC Melody anuncia versão piseiro da música "Faking Love", de Anitta

MC Melody, 14, anunciou, nesta segunda-feira (20), uma versão no estilo piseiro do single “Faking Love”, de Anitta com a cantora americana Saweetie. A música já possui uma prévia nas redes sociais, mas o lançamento não foi reconhecido como oficial pela dona do hit.
A funkeira mirim contou a novidade durante uma entrevista ao podcast “Groselha Talk”. Segundo Melody, a música conta com a presença de Anitta sem a cantora ter, de fato, participado do remix. "É com ela, mas sem ela presente. Ela canta na música? Canta. Ela cantou comigo? Não", brincou a MC.
A versão de Melody é chamada "Faking Amor". Na web, a prévia do piseiro tem surpreendido os internautas nesta terça-feira (21). A cantora Anitta ainda não se pronunciou sobre sua "participação" na regravação da funkeira de 14 anos.