Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Condição

Gabriel, o Pensador revela ter alopecia, mesma doença de Jada Pinkett Smith

Cantor carioca falou em seu Instagram sobre ser alvo de piadas por condição capilar: "Foi o motivo pelo qual tive que ser chamado de Abraham Lincoln e Rolo da Turma da Mônica"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:10

Gabriel, O Pensador, 48, decidiu revelar que também tem alopecia, uma condição capilar que causa a queda de cabelo, após a repercussão do caso envolvendo Will Smith, Chris Rock e Jada Pinkett Smith na cerimônia do Oscar 2022.
Chris levou um tapa no rosto após Will Smith se irritar com o comentário feito pelo ator sobre Pinkett Smith, que tem a cabeça raspada por conta da alopecia. O ator comparou a esposa de Smith com a protagonista de "Até o Limite da Honra" (1997), vivida por Demi Moore, que raspou os cabelos, o filme é sobre a primeira mulher a participar do treinamento de força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos.
"Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada Smith perdeu o cabelo, Will Smith perdeu a cabeça, e eu perdi o bigode", escreveu Gabriel em seu Instagram nesta segunda-feira (28).
O cantor disse que decidiu não compartilhar sua condição capilar anteriormente, mas já foi alvo de piadas envolvendo ela. "Foi o motivo pelo qual tive que ser chamado de Abraham Lincoln, Rolo da Turma da Mônica e de personagem do filme 'Planeta dos Macacos'".
Gabriel, o Pensador, anunciou que tem alopecia
Gabriel, o Pensador, anunciou que tem alopecia Crédito: Reprodução/ Instagram @gabrielopensadoroficial
Por fim, ele relatou a necessidade de cuidados a quem tem alopecia ou não, principalmente em relação ao estresse: "Temos que lutar contra o estresse sempre na vida, pois o mal que ele nos faz é bem maior e mais grave do que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência".

Veja Também

Luiza anuncia volta aos palcos três meses após a morte de Maurílio

Fafá de Belém faz piada com notícia da própria morte

Angélica revela que foi vítima de abuso sexual aos 15 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Juízes e promotores do ES vão ficar sem auxílio-alimentação
Imagem de destaque
Trump diz que Lula é um 'homem bom' e 'sujeito inteligente' após encontro
Imagem de destaque
'Tensão' sobre tarifas e surpresa em terras raras: os bastidores da reunião entre Lula e Trump na Casa Branca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados