Gabriel, o Pensador revela ter alopecia, mesma doença de Jada Pinkett Smith

"Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada Smith perdeu o cabelo, Will Smith perdeu a cabeça, e eu perdi o bigode", escreveu Gabriel em seu Instagram nesta segunda-feira (28).

O cantor disse que decidiu não compartilhar sua condição capilar anteriormente, mas já foi alvo de piadas envolvendo ela. "Foi o motivo pelo qual tive que ser chamado de Abraham Lincoln, Rolo da Turma da Mônica e de personagem do filme 'Planeta dos Macacos'".

Por fim, ele relatou a necessidade de cuidados a quem tem alopecia ou não, principalmente em relação ao estresse: "Temos que lutar contra o estresse sempre na vida, pois o mal que ele nos faz é bem maior e mais grave do que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência".