Alopecia: entenda a doença de Jada Smith que provoca perda de cabelo

A atriz Jada Pinkett-Smith possui alopecia Crédito: Reuters/Folhapress

Will Smith deu um tapa na cara do apresentador Chris Rock após o comediante fazer uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett-Smith. "Jada, eu amo você. 'G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver'", disse Chris, comparando a mulher de Will Smith com a protagonista de "Até o limite da honra" (1997), vivida por Demi Moore, que raspou os cabelos no longa. Uma brincadeira de mau gosto acabou gerando a cena mais marcante da cerimônia do Oscar 2022. O atorapós o comediante fazer uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett-Smith. "Jada, eu amo você. 'G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver'", disse Chris, comparando a mulher de Will Smith com a protagonista de "Até o limite da honra" (1997), vivida por Demi Moore, que raspou os cabelos no longa.

Porém, diferente da protagonista do longa, Jada tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo. A atriz, que raspa a cabeça para esconder as falhas no couro cabeludo, fechou o semblante em desaprovação à piada e Will foi tirar satisfação direta com Chris.

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress

O QUE É ALOPÉCIA? Alopecia é uma perda de cabelos do couro cabeludo ou dos pelos do corpo que pode ser temporária ou definitiva, de acordo com o tipo. A dermatologista Giane Giro ressalta que o sintoma é a perda brusca dos cabelos em placas arredondadas. "Mas existem pacientes com perda dos cabelos de todo o couro cabeludo e também dos pelos do corpo".

A médica explica que existem dois grupos principais de alopecias , as cicatriciais e não cicatriciais. A alopecia areata e androgenética são dois tipos do grupo das não cicatriciais, dentre outras.

"A alopecia areata pode aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo o couro cabeludo. É mais comum se manifestar pela perda brusca dos cabelos formando placas arredondadas e provocando falhas", diz a dermatologista.

O ator Lucas Penteado, do "BBB 21", também possui alopecia Crédito: TV Globo/ Reprodução

Em dezembro de 2021, a atriz e empresária Jada Pinkett Smith postou um vídeo nas redes sociais compartilhando com seus seguidores a evolução da alopecia. No vídeo, a mulher de Will Smith mostrou uma marca da queda de cabelo no couro cabeludo. "Vocês sabem que tenho lutado contra a alopecia, olhe para esta linha bem aqui. Ela simplesmente apareceu assim. E isso vai ser um pouco mais difícil para eu esconder, então pensei em apenas compartilhar para que vocês não façam perguntas”, disse.

De acordo com a dermatologista Ana Flávia Lemos, a alopecia areata é muito ligada ao sistema imunológico. Dessa forma, até picos de estresse podem acelerar a perda de cabelos ou pelos. "É uma alopecia que tem muito a ver com a parte imunológica. Muitas vezes acontece quando a pessoa passa por um estresse muito grande. Isso faz uma confusão no sistema imunológico e essas células de defesa passam a atacar o folículo piloso, local onde o pelo é produzido. A inflamação ao redor do folículo piloso faz com que ele não consiga produzir o pelo e ele se desprende. Então geralmente fica aquela área sem cabelo", explicou a reportagem na época.

TRATAMENTO

Para detectar a doença é preciso fazer um exame dermatológico e uma tricoscopia. Através de um aparelho que amplifica o couro cabeludo, o especialista geralmente consegue confirmar se há a presença de alopecia. Entretanto, alguns pacientes precisam realizar biópsia.

O tratamento consiste em usos de corticoide e minoxidi no local da doença. "Em alguns casos pode acontecer até melhora espontânea. Casos específicos podem necessitar de tratamento por via oral para reduzir a inflamação do folículo piloso e estimular o crescimento dos cabelos. O tratamento deve ser acompanhado pelo dermatologista", ressaltou Giane à reportagem. A aplicação de injeções de corticoide nas placas são eficazes para acelerar o crescimento dos fios.