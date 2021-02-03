Alopecia: entenda as falhas que Lucas Penteado, do BBB 21, tem na cabeça

Problemas emocionais podem agravar os sintomas da doença inflamatória que provoca a queda abrupta dos fios de cabelo. Crédito: Reprodução/Gshow

O ator Lucas Penteado, participante do 'BBB 21', chama a atenção pelas falhas que apresenta no cabelo, revelando partes do couro cabeludo. A condição que acomete o jovem, de 24 anos, é chamada de alopecia areata.

Alopecia é uma perda de cabelos do couro cabeludo ou dos pelos do corpo que pode ser temporária ou definitiva, de acordo com o tipo. A dermatologista Giane Giro explica que existem dois grupos principais de alopecias, as cicatriciais e não cicatriciais. A alopecia areata e androgenética são dois tipos do grupo das não cicatriciais, dentre outras. "A alopecia areata pode aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo o couro cabeludo. É mais comum se manifestar pela perda brusca dos cabelos formando placas arredondadas e provocando falhas", diz a dermatologista.

A doença pode ter predisposição genética ou associação com doenças autoimunes. "Em alguns casos, fatores emocionais podem estar relacionados", explica Giane Giro. A médica ressalta que o sintoma é a perda brusca dos cabelos em placas arredondadas. "Mas existem pacientes com perda dos cabelos de todo o couro cabeludo e também dos pelos do corpo".

A dermatologista Ana Flávia Lemos explica que no caso da areata o paciente perde muitos pelos repentinamente. "É uma alopecia que tem muito a ver com a parte imunológica. Muitas vezes acontece quando a pessoa passa por um estresse muito grande. Isso faz uma confusão no sistema imunológico e essas células de defesa passam a atacar o folículo piloso, local onde o pelo é produzido. A inflamação ao redor do folículo piloso faz com que ele não consiga produzir o pelo e ele se desprende. Então geralmente fica aquela área sem cabelo", explica. Também pode ocorrer em outras regiões do corpo, como sobrancelhas, cílios e até mesmo pelos do restante do corpo.

TRATAMENTO

O diagnóstico é clínico, feito pelo exame dermatológico e pela tricoscopia, realizado com um aparelho que visualiza imagens amplificadas do couro cabeludo que ajudam a confirmar a doença. Em poucos casos pode ser necessária a biópsia de couro cabeludo para a confirmação.

Giane conta que existem tratamentos de uso local, como corticoide e minoxidil. E injeções de corticoide nas placas para acelerar o crescimento. "Em alguns casos pode acontecer até melhora espontânea. Casos específicos podem necessitar de tratamento por via oral para reduzir a inflamação do folículo piloso e estimular o crescimento dos cabelos. O tratamento deve ser acompanhado pelo dermatologista". Na maioria das vezes, a melhora ocorre em poucos meses.

FOLICULITE DISSECANTE

A dermatologista Juliana Drumond diz que, pelo aspecto e disposição da perda de cabelo, Lucas também pode ter a foliculite dissecante. A doença é comum em jovens negros. "Para ter certeza, é preciso realizar um exame físico, em que é possível fazer essa diferenciação", explica a médica.