Anvisa determina recolhimento de lotes de prótese de silicone fabricados na China

Para as pessoas que implantaram as próteses, a agência recomendou que mantenham a rotina de manutenção Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última quarta-feira (23/3), que lotes de implantes mamários fabricados pela Guangzhou Wanhe Plastic Materials, na China, sejam retirados do mercado. No Brasil, a prótese mamária é registrada pela empresa CRM Comércio Importação e Exportação Ltda.

Em nota, a agência reguladora afirmou que foram encontradas irregularidades referentes às boas práticas de fabricação durante a auditoria realizada na fabricante chinesa. Além disso, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) suspendeu o Certificado de Conformidade do produto, que avalia aspectos técnicos como a composição e a resistência das próteses.

A decisão é válida para as próteses com gel de silicone fabricadas a partir de 19 de maio de 2021. A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi tomada após a suspensão do certificado de conformidade do produto, que garante aspectos técnicos como a composição e a resistência das próteses.