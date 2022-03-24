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  • Anvisa determina recolhimento de lotes de prótese de silicone fabricados na China
Encontradas irregularidades

Anvisa determina recolhimento de lotes de prótese de silicone fabricados na China

Foi determinado que lotes de implantes mamários fabricados pela Guangzhou Wanhe Plastic Materials, na China, sejam retirados do mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Março de 2022 às 14:18

Próteses de silicone: material tem que ser de boa qualidade
Para as pessoas que implantaram as próteses, a agência recomendou que mantenham a rotina de manutenção Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última quarta-feira (23/3), que lotes de implantes mamários fabricados pela Guangzhou Wanhe Plastic Materials, na China, sejam retirados do mercado. No Brasil, a prótese mamária é registrada pela empresa CRM Comércio Importação e Exportação Ltda.
Em nota, a agência reguladora afirmou que foram encontradas irregularidades referentes às boas práticas de fabricação durante a auditoria realizada na fabricante chinesa. Além disso, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) suspendeu o Certificado de Conformidade do produto, que avalia aspectos técnicos como a composição e a resistência das próteses.
A decisão é válida para as próteses com gel de silicone fabricadas a partir de 19 de maio de 2021. A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi tomada após a suspensão do certificado de conformidade do produto, que garante aspectos técnicos como a composição e a resistência das próteses. 
Para as pessoas que implantaram as próteses, a agência recomendou que  mantenham a rotina de manutenção, pós-operatório e acompanhamento definidos pelo cirurgião responsável. As próteses da marca que ainda não foram implantadas não devem ser utilizadas.

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