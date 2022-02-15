Contra a gripe e o envelhecimento, a vitamina C é a melhor aliada

Suco de laranja é uma fonte natural de vitamina C Crédito: Pexels

Não é novidade que devemos ter cuidado com o nosso corpo. A geração saúde veio com força nos últimos anos pregando vida saudável em diversas esferas como alimentação, exercícios físicos e novos hábitos. Sendo assim, uma das principais formas de investir em você mesmo é através de vitaminas. E apesar de todas serem essenciais, a vitamina C, em especial, caiu no gosto dos brasileiros por ser de fácil acesso.

Popular, a vitamina C é comprovadamente eficaz no combate à gripe, resfriados e automaticamente ligada à Covid. E com a pandemia, as pessoas ficaram ainda mais preocupadas em relação à imunidade.

Uma das formas mais populares e simples de encontrar a vitamina C é no suco de laranja. A fruta cítrica é rica em fibras e nutrientes, mais conhecida como fonte natural da vitamina. Cabe ressaltar que a laranja também aumenta a produção de enzimas digestivas no corpo, colaborando com os processos digestivos, principalmente de proteínas. Ela contém antioxidantes que auxiliam na redução do colesterol ruim e previnem doenças cardíacas e AVC.

Com cerca de 90% de limoneno, a laranja contribui também na redução do metabolismo das células cancerígenas no corpo. Os sucos naturais feitos na hora ou prontos para beber, que não possuem conservantes, adição de água e açúcares, podem ser tomados todos os dias de modo equilibrado, para aumentar a imunidade, reduzir os riscos de doenças crônicas e melhorar dores articulares e musculares.

Para absorção da vitamina C pelos alimentos, é necessário uma dieta equilibrada e possível encontra-la em diversas opções, e não apenas em frutas cítricas como laranja e limão que logo vem à mente.

“A vitamina C pode ser encontrada no pimentão amarelo e vermelho, no couve manteiga, brócolis e em frutas como a goiaba, kiwi, acerola, mamão e a camu-camu. Essa última, é uma fruta típica da região amazônica que tem um índice altíssimo de vitamina, mais até do que da acerola - que lidera o ranking. Para consumir a vitamina C e evitar os complementos industrializados, basta comer frutas e hortaliças cruas para uma melhor absorção pelo corpo”, explica a endocrinologista.

E QUAL O MELHOR SUCO?

Os sucos naturais feitos na hora ou prontos para beber, que não possuem conservantes, adição de água e açúcares, podem ser tomados todos os dias de modo equilibrado, para aumentar à imunidade, reduzir os riscos de doenças crônicas e melhorar dores articulares e musculares.

Segundo a Engenheira de Desenvolvimento de Produtos da Campo Largo, Camila Garrett, o suco integral que é obtido de fruta sã e madura é o mais indicado para consumo. “Por ser integral, o suco preserva as características da fruta e apresenta o que ela tem a oferecer de forma prática e rápida para consumir”. Para a especialista o ideal é optar por marcas que não possuam conservantes ou adição de outros componentes, para que o consumo seja integralmente benéfico à saúde.

Cada tipo de suco possui uma característica nutricional diferente, com base no processo de produção, armazenamento e consumo. Para escolher o melhor suco, é preciso se atentar as informações presentes na embalagem, a fim de que o suco ingerido contenha alto valor nutricional.

ALIADO NA ESTÉTICA

Mas além disso, você sabia que a vitamina C auxilia a retardar o envelhecimento? “Além da vitamina C ser um antioxidante, ela atua na síntese de colágeno, fazendo com que a absorção seja maior e oferece firmeza na pele”, explica a endocrinologista Gisele Lorenzoni.

Vitamina C é usada em sérum para ajudar a retardar as linhas de expressão do rosto Crédito: Shutterstock

Isso acontece devido a proteção contra os danos causados por radicais livres que auxiliam na síntese de colágeno. A vitamina também possui uma ação inibidora na formação de melanina, beneficiando a luminosidade e maciez da pele. E em períodos de muita intensidade solar, além de fazer uso constante do protetor solar, é importante estar atento à hidratação do corpo e da pele.