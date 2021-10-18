Veja como a vitamina C pode prevenir o envelhecimento da pele

Vitamina C: a substância previne o envelhecimento, tem ação antioxidante e clareadora para a pele Crédito: Shutterstock

Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, a vitamina C se destaca na busca dos amantes de skincare. Ela é essencial para a síntese de colágeno e tem ação antienvelhecimento. Existem estudos demonstrando o aumento na produção de colágeno na pele após o uso da vitamina C tópica.

A vitamina C também é um poderoso antioxidante. "Ela neutraliza parte dos radicais livres gerados na pele por fatores do ambiente, como exposição ao sol e poluição. Os radicais livres aceleram o envelhecimento da pele e aumentam a degradação das fibras colágenas, por isso os antioxidantes auxiliam na prevenção do envelhecimento gerado por fatores externos", explica a dermatologista Giane Giro.

A médica conta que existem várias substâncias com ação comprovada no tratamento dos sinais do envelhecimento, inclusive usadas há mais tempo e com mais estudos de eficácia, como os retinóides e o ácido glicólico. "Nos últimos anos, a vitamina C vem se tornando um dos ativos consagrados na dermatologia, sendo cada vez mais indicada na rotina de cuidados diários com a pele", diz Giane Giro.

A substância previne o envelhecimento, tem ação antioxidante e clareadora para a pele. "O melhor horário para ser aplicada é pela manhã, antes do protetor solar, para aproveitar essa ação antioxidante durante o dia, quando estamos expostos aos fatores do ambiente. O protetor solar não consegue bloquear todos os radicais livres produzidos pela radiação do sol, por isso a vitamina C pode ter ação complementar, reduzindo o dano provocado pela radiação ultravioleta a pele", explica a dermatologista.

Giane Giro explica ainda que a vitamina C pode ser usada em todos os tipos de pele, mas a atenção deve ficar na escolha do veículo ideal para cada necessidade. "Existem produtos em veículo sérum, com a textura ideal para a pele oleosa. Pessoas com pele mais seca podem usar a vitamina C com veículo mais hidratante", diz.

A dermatologista Giane Giro explica sobre o uso de produtos com vitamina C Crédito: Cacá Lima

"Sempre recomendo usar o cosmético com a indicação do dermatologista, pois existem algumas variáveis como a concentração da substância na fórmula e qual a forma de vitamina C foi utilizada naquela marca" Giane Giro Teixeira - Dermatologista

LUMINOSIDADE

De acordo com a dermatologista Renata Bertino, um dos principais benefícios do uso contínuo da vitamina C é a luminosidade e a radiância da pele, além da potencialização do uso do filtro solar. “Ela possui um grande poder antioxidante e inibe a formação de radicais livres, além de atuar como coadjuvante no tratamento de patologias hiperpigmentadas (marcas escurecidas), como melasmas, com potencial clareador”, explica.

A partir dos 25 anos de idade, quando os dermatologistas indicam cuidados mais intensos com a pele, já é possível iniciar o uso de produtos com vitamina C. A preferência deve ser pela aplicação no período da manhã, em todos os tipos de pele. “É importante que se procure o produto adequado ao seu tipo de pele. Por exemplo, para peles maduras ou secas, o ideal são as fórmulas mais cremosas. Já para peles oleosas, indicamos cosméticos em gel ou sérum. Existem inclusive ativos complementares à vitamina C, como ácido salicílico no caso de peles oleosas, ou ativos que estabilizem essa vitamina”, comenta a dermatologista.

Uma das perguntas mais frequentes em consultório se refere ao tempo necessário para que os primeiros resultados apareçam, mas Renata explica que isso varia bastante. “Vai depender muito da queixa do paciente. Por exemplo, para luminosidade e radiância da pele, se o produto tiver uma cosmética agradável, o paciente já vê resultados logo nos primeiros dias. Mas se a ação é coadjuvante clareadora, por exemplo, a ajuda de outros ativos e cremes também será fundamental para potencializar esse resultado, e pode demorar um pouco mais”, afirma.

CONFIRA 15 PRODUTOS COM VITAMINA C PARA CUIDAR DA PELE

Uma seleção de produtos com vitamina C para cuidar da pele Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Sérum Anti-Idade Renovador Salicyli C10, da La Roche-Posay. Com 10% de Vitamina C pura, o sérum age como antioxidante e antirrugas, deixando a pele com mais luminosidade e juventude. Tolerante em peles sensíveis e adaptado às peles oleosas a fórmula ainda conta com ácido salicílico e neurosensine que proporcionam uma pele mais saudável, relaxada e uniforme.



Ivy C10, da Mantecorp. Creme rejuvenescedor que traz a Vitamina C pura agindo nas camadas mais profundas da pele. Tem ação rejuvenescedora, ação antioxidante e traz benefícios como luminosidade, redução das rugas, aumento da produção do colágeno, hidrata e uniformiza o tom da pele.



Sérum Antioxidante Vitamina C Silymarin CF, da SkinCeuticals. Combinação antioxidante sinérgica com 15% de vitamina C pura (ácido L-ascórbico), 0,5% de Silymarin, 0,5% de ácido ferúlico e 0,5% de ácido salicílico formulado especificamente para peles oleosas a acneicas que atua na proteção da pele contra danos atmosféricos e sinais de envelhecimento precoce. Ele bloqueia o ciclo de oxidação lipídica da pele oleosa, reduzindo a oleosidade em excesso e prevenindo poros dilatados.



Essencele Filler C, da Profuse. Sérum antirrugas indicado para prevenção e correção dos sinais do envelhecimento da pele. Com Vitamina C, potente antioxidante, melhora a aparência e a luminosidade da pele, além de oferecer hidratação profunda e efeito preenchedor pela presença do Ácido Hialurônico associado ao Silício Orgânico; aumenta a firmeza e melhora a elasticidade, promovendo a produção de colágeno.



Derma Complex Concentrado Vitamina C 20, da Adcos. É um anti-idade em sérum com vitamina C em máxima concentração, que uniformiza o tom, revela a luminosidade da pele e estimula a produção de colágeno. Ele combina 8 ativos antioxidantes para ultra-ação rejuvenescedora.



Melano CC Essence, do Rohto Mentholatum. Sérum concentrado com a perfeita infusão da Vitamina C pura e derivada que atuam clareando e uniformizando a tonalidade da pele. Possui Vitamina E que em combinação com a Vitamina C promove uma ação antioxidante. Os ativos presentes na fórmula também ajudam a equilibrar a oleosidade e minimizar poros dilatados.



Neutrogena Face Care Instensive Antissinais FPS 22. Traz em sua composição Niacinamida Colágeno e Vitamina C. Combate e previne linhas finas, uniformiza o tom, ajuda a firmar a pele e possui ainda a exclusiva tecnologia Helioplex que protege contra os raios UVA e UVB.



Nivea Q10 Energy. Trabalha na prevenção de rugas, linhas finas e outros sinais de envelhecimento da pele. Conta com 3 poderosos antioxidantes: o Q10 100% idêntico ao da pele + Vitamina C + Vitamina E. Possui proteção UVA/ UVB com FPS15 e a sensação instantânea, após a aplicação, é de uma pele macia e iluminada. Alivia os sinais de cansaço e oferece uma pele radiante.



Uma seleção de produtos com vitamina C para cuidar da pele Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva