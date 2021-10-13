Pele firme: saiba como evitar o envelhecimento precoce do colo e pescoço

A partir dos 30 anos as linhas finas e as rugas começam a ser mais notadas nessas duas regiões do corpo Crédito: Freepik

É comum que os cuidados diários de beleza sejam focados no rosto. Mas, no dia a dia e na rotina de skincare , também é necessário cuidar de outras áreas do corpo, como o pescoço e o colo.

A dermatologista Isabella Redighieri explica que a partir dos 30 anos as linhas finas e as rugas começam a ser mais notadas nessas duas regiões do corpo, pela perda de colágeno e afinamento da pele. "Além disso, vícios de posição como cabeça baixa e o hábito de dormir de lado contribuem para deixar as linhas mais acentuadas".

Outro cuidado indispensável é com a proteção e a hidratação. A falta de ambos resulta na perda de colágeno e fibras elásticas, que se reflete no surgimento de rugas, linhas de expressão e da temida “papada”. "O fotodano acelera o envelhecimento da pele, que fica mais fina e flácida. As rugas se acentuam e a perda de contorno fica mais evidente, o que piora o aspecto da papada", explica Isabella Redighieri.

A dermatologista Renata Bortolini orienta começar os cuidados preventivos do colo, do pescoço e do rosto no mesmo momento ao invés de esperar o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento. "O resultado deste tratamento global é muito mais natural e elegante", afirma.

A médica conta que o pescoço e o colo merecem cuidados especiais, para a prevenção de manchas e rugas, e usar o filtro solar diariamente é o melhor método. "Ele é o melhor produto para a prevenção do envelhecimento. Costumo indicar o sem cor para a região devido ao contato com as roupas, um colher de chá no pescoço e duas no colo são suficientes, sua pele vai sentir a diferença", diz Renata Bortolini.

Essas áreas também necessitam de hidratação diária. "Os minutos que usamos para a realização do skincare são investimentos para uma pele de melhor qualidade, assim como no rosto, o pescoço e o colo 'pedem' cuidados diários de hidratação e também de renovação para a pele. Os produtos certos vão deixar a pele mais uniforme e viçosa", explica Renata Bortolini.

ESCOLHA DO PRODUTO

Alguns hábitos podem contribuir para o aparecimento de linhas finas e rugas nessas regiões. O uso excessivo do celular é um deles. "O vício de posição (cabeça inclinada para baixo) pode acentuar a formação das rugas do pescoço. É o que chamamos de 'Tech Neck'", explica Isabella Redighieri.

Por isso, escolher produtos específicos é fundamental para tratar as regiões. "Não deve ser muito oleoso para não causar acne. Não deve ter ativos muito concentrados para não causar dermatites. É importante lembrar de remover os cremes noturnos ao acordar para que não haja fotossensibilidade durante o dia", explica Isabella.

Também é necessário limpar o pescoço e colo antes de dormir. "Essa etapa prepara a pele para receber os ativos dos cremes, e evita a formação de cravos e espinhas pelo excesso de gordura e pela presença de resíduos de produtos como a maquiagem e a poluição do dia a dia", diz Renata Bortolini.

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Uma seleção de produtos para cuidar do colo e do pescoço Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva