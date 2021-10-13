Pele firme: saiba como evitar o envelhecimento precoce do colo e pescoço

É comum que os cuidados diários de beleza sejam focados no rosto. Mas, no dia a dia e na rotina de skincare, também é necessário cuidar de outras áreas do corpo, como o pescoço e o colo.
A dermatologista Isabella Redighieri explica que a partir dos 30 anos as linhas finas e as rugas começam a ser mais notadas nessas duas regiões do corpo, pela perda de colágeno e afinamento da pele. "Além disso, vícios de posição como cabeça baixa e o hábito de dormir de lado contribuem para deixar as linhas mais acentuadas".
Outro cuidado indispensável é com a proteção e a hidratação. A falta de ambos resulta na perda de colágeno e fibras elásticas, que se reflete no surgimento de rugas, linhas de expressão e da temida “papada”. "O fotodano acelera o envelhecimento da pele, que fica mais fina e flácida. As rugas se acentuam e a perda de contorno fica mais evidente, o que piora o aspecto da papada", explica Isabella Redighieri.
A dermatologista Renata Bortolini orienta começar os cuidados preventivos do colo, do pescoço e do rosto no mesmo momento ao invés de esperar o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento. "O resultado deste tratamento global é muito mais natural e elegante", afirma.
A médica conta que o pescoço e o colo merecem cuidados especiais, para a prevenção de manchas e rugas, e usar o filtro solar diariamente é o melhor método. "Ele é o melhor produto para a prevenção do envelhecimento. Costumo indicar o sem cor para a região devido ao contato com as roupas, um colher de chá no pescoço e duas no colo são suficientes, sua pele vai sentir a diferença", diz Renata Bortolini.
Essas áreas também necessitam de hidratação diária. "Os minutos que usamos para a realização do skincare são investimentos para uma pele de melhor qualidade, assim como no rosto, o pescoço e o colo 'pedem' cuidados diários de hidratação e também de renovação para a pele. Os produtos certos vão deixar a pele mais uniforme e viçosa", explica Renata Bortolini.
ESCOLHA DO PRODUTO
Alguns hábitos podem contribuir para o aparecimento de linhas finas e rugas nessas regiões. O uso excessivo do celular é um deles. "O vício de posição (cabeça inclinada para baixo) pode acentuar a formação das rugas do pescoço. É o que chamamos de 'Tech Neck'", explica Isabella Redighieri.
Por isso, escolher produtos específicos é fundamental para tratar as regiões. "Não deve ser muito oleoso para não causar acne. Não deve ter ativos muito concentrados para não causar dermatites. É importante lembrar de remover os cremes noturnos ao acordar para que não haja fotossensibilidade durante o dia", explica Isabella.
Também é necessário limpar o pescoço e colo antes de dormir. "Essa etapa prepara a pele para receber os ativos dos cremes, e evita a formação de cravos e espinhas pelo excesso de gordura e pela presença de resíduos de produtos como a maquiagem e a poluição do dia a dia", diz Renata Bortolini.
CONFIRA 8 PRODUTOS PARA CUIDAR DO COLO E DO PESCOÇO
- Collagen Pescoço e Colo, da Adcos. O creme antienvelhecimento possui formulação moderna e ação completa em 4 mecanismos pró-colágeno, que estimula, repara, protege e repõe o colágeno. O lançamento conta também com a Tecnologia Lift-Y, que melhora a sustentação da zona Y, que compreende o contorno mandibular.
- Bioré Rich Moisture Jelly Lotion. Proporciona uma hidratação intensa e prolongada. Possui textura rica em gel, absorvida suavemente pela pele. Tem em sua fórmula ácido hialurônico, colágeno e aminoácidos como ingredientes hidratantes.
- Anti-Idade Redefinidor Do Pescoço E Contornos Faciais Vichy Neovadiol Phytosculpt. Seus ativos naturais e dermatológicos proporcionam remodelação e firmeza, reduzindo linhas e rugas do pescoço e redefinindo os contornos da face.
- A-Oxitive Sérum Protetor Antioxidante, da Avène. Corrige os sinais da idade como rugas e linhas finas, protege a pele contra os efeitos nocivos das agressões urbanas (poluição e fotossensibilidade) e ilumina a tonalidade da pele. Eficácia equivalente a 15% de Vitamina C pura.
- Ivy C Gel, da Mantecorp. Tem completa ação antioxidante e anti-envelhecimento, possui fórmula exclusiva contendo Vitamina C Nanoencapsulada associada Ácido Hialurônico, que tem alto poder de hidratação, e Ultraesferas de Retinol, que promovem a renovação celular e estimulam a produção de colágeno. Sua ação antioxidante combate os radicais livres, reduz rugas e linhas de expressão, além de uniformizar o tom da pele.
- Sérum Lifiting Avançado Volu-Firm TimeWise Repair, da Mary Kay. Indicado para peles maduras, o produto contribui para melhorar a firmeza da pele, proporcionando o efeito lifting e minimizando a aparência de linhas profundas e rugas. Além de conter o exclusivo Complexo Volu-Firm, que trabalha na recuperação das áreas, ativando o colágeno e a elastina natural da pele.
- Hidratante Anti-Idade 2 em 1 Clinique Smart Clinical MD. Possui a tecnologia Morpho + Custom Repair que ajuda a remodelar as principais áreas: levantar a linha do maxilar, firmar o pescoço e contornar e preencher o perfil facial. Tudo isso com foco em rugas, perda de volume, ressecamento e tom irregular.
- Creme Antissinais Neostrata Skin Active Triple Firming Neck. Possui fórmula com ingredientes clinicamente comprovados para reverter os sinais visíveis de envelhecimento do pescoço e colo. Promove a renovação celular e auxilia na produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico para uma pele bem mais firme e lisa.