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É tendência

Sandália pescador: saiba como aderir ao modelo hit do verão

Ela é a aposta certeira da temporada de primavera-verão, especialmente para quem preza por conforto. A sandália combina com looks despojados

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:41

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

15 out 2021 às 19:41
Fisherman sandal
Os modelos aparecem mais modernos, em diversos materiais e cores Crédito: Reprodução Pinterest
Ela parece uma papete, mas não é! A sandália pescador é o modelo que será hit no verão. Também chamada de fisherman sandals, é ideal para quem preza por conforto. 
O modelo, que lembra uma versão de couro da clássica Melissa dos anos 90, leva esse apelido por conta das aberturas laterais, que facilitariam a drenagem da água no calçado. "Elas são práticas e confortáveis. E também resgatam um pouco do passado, uma tendência que está sempre em alta. A sandália pescador nada mais é do que aquela sandália que usávamos quando criança. Os modelos aparecem mais modernos, em diversos materiais e cores", explica a consultora de imagem Tati Arruda.
Confortável, ela é curinga para acompanhar os diversos looks na primavera e no verão. "Ela vai muito bem em produções despojadas. Vestidos amplos, que podem ser fluidos ou mais estruturados, calças de linho, cargo ou até o jeans. Se você tem uma veia fashionista, pode apostar na combinação com meia", sugere Tati Arruda. 
A consultora de estilo Camile Stefano conta que a sandália pescador promete dividir a cena com as papetes. "São dois calçados que roubamos do universo masculino e são classificados como ugly shoes (aqueles que causam estranheza e geram muitas dúvidas sobre a tendência no início de sua aparição). Neste caso, estes calçados são extremamente confortáveis e de fácil combinação. A sandália pescador costuma ser em couro, com tiras grossas, consideradas mais sofisticada, criando looks mais elegantes do que as papetes", diz. 
Para ela, o calçado é de fácil combinação e pode elevar os looks mais casuais. "As combinações vão desde um jeans e camiseta até uma saia mídi ou vestido de babados. Alfaiatarias estão em alta e funcionam super bem juntos, quando a sandália traz modernidade ao look", explica Camile Stefano. 

PARA NÃO ERRAR

A sandália pescador vai sempre deixar o look mais despojado e menos formal, já que ela remete ao natural e ao simples. Então, a dica na hora de montar o look é seguir nessa temática. "Eu evitaria peças glamorosas demais. Com as peças mais formais, sugiro escolher uma modelagem mais ampla, que traga essa naturalidade e simplicidade. Um blazer de linho, por exemplo, ao invés de um blazer super estruturado", diz Tati Arruda.

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