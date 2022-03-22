Idosa descobre câncer de pulmão após ser salva por Apple Watch

Apple Watch ajuda idosa a descobrir câncer de pulmão Crédito: Pexels

Foi graças à tecnologia que uma idosa de 71 anos descobriu um câncer de pulmão. O episódio aconteceu em março deste ano, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Após Raylene Hackenwerth cair repentinamente e desmaiar no local, o Apple Watch da russa ativou o modo “emergência” e acionou o socorro.

No hospital, a idosa realizou uma bateria de exames que identificou a presença de um câncer no pulmão. Em entrevista ao jornal ABC Action News, o paramédico que atendeu Raylene, Joshua Steven, afirmou que muitos casos chegam através do sistema de comunicação da Apple. Segundo ele, esse recurso possui boa precisão do sistema de geolocalização.

O sistema de emergência, implantado desde os modelos Apple Watch SE e Apple Watch 4, funciona da seguinte forma: quando acontece uma rápida variação de posição do usuário, o relógio ativa um contador de um minuto. Caso a função não seja desativada, o smartwatch dispara uma mensagem de texto ou liga para os telefones programados. Após acionar os contatos, o dispositivo compartilha as coordenadas do dono do relógio.

A “salvação” da russa não é uma raridade, outros casos similares já aconteceram nos Estados Unidos. E enquanto a tecnologia segue aperfeiçoando os sistemas, a idosa Raylene Hackenwerth segue fazendo o tratamento da doença.