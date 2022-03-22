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Tecnologia

Idosa descobre câncer de pulmão após ser salva por Apple Watch

Após sofrer uma queda e desmaiar, o smartwatch da idosa acionou o socorro. No hospital, a mulher realizou alguns exames e acabou descobrindo um câncer de pulmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Março de 2022 às 12:14

Apple Watch ajuda idosa a descobrir câncer de pulmão
Apple Watch ajuda idosa a descobrir câncer de pulmão Crédito: Pexels
Foi graças à tecnologia que uma idosa de 71 anos descobriu um câncer de pulmão. O episódio aconteceu em março deste ano, na cidade de São Petersburgo, na Rússia.  Após Raylene Hackenwerth cair repentinamente e desmaiar no local, o Apple Watch da russa ativou o modo “emergência” e acionou o socorro.
No hospital, a idosa realizou uma bateria de exames que identificou a presença de um câncer no pulmão. Em entrevista ao jornal ABC Action News, o paramédico que atendeu Raylene, Joshua Steven, afirmou que muitos casos chegam através do sistema de comunicação da Apple. Segundo ele, esse recurso possui boa precisão do sistema de geolocalização.
O sistema de emergência, implantado desde os modelos Apple Watch SE e Apple Watch 4, funciona da seguinte forma: quando acontece uma rápida variação de posição do usuário, o relógio ativa um contador de um minuto. Caso a função não seja desativada, o smartwatch dispara uma mensagem de texto ou liga para os telefones programados. Após acionar os contatos, o dispositivo compartilha as coordenadas do dono do relógio.
A “salvação” da russa não é uma raridade, outros casos similares já aconteceram nos Estados Unidos. E enquanto a tecnologia segue aperfeiçoando os sistemas, a idosa Raylene Hackenwerth segue fazendo o tratamento da doença.
*Com informações de ABC Action News

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