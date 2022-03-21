Soroterapia promete melhorar imunidade e diminuir ansiedade

Mulher tomando soro Crédito: Shutterstock

A terapia endovenosa à base de vitaminas, minerais e aminoácidos pode causar estranheza numa primeira impressão. Mas apesar da aparência hospitalar, a soroterapia — tratamento criado há alguns anos no exterior e adotado por celebridades como Madonna e Rihanna — se torna cada vez mais conhecida no Brasil.

No soro, são incluídas a suplementação de vitaminas, minerais, antioxidantes e aminoácidos que podem ser utilizados para o emagrecimento, ganho de massa magra, aumento da imunidade e o controle da fadiga mental. "A diferença entre os protocolos venosos ou intramuscular é o tempo de duração e o incômodo da aplicação. A administração desses nutrientes de maneira venosa demora de 1 hora a 1h30, já a intramuscular, cerca de 15 minutos, porém pode ser mais dolorida", explica a médica Jordana Jantorno Assed.

De acordo com médica, a soroterapia pode ser feita por qualquer pessoa. "Muitas fazem absorção de todas as vitaminas, porém não se alimentam bem e tem deficiência daquela vitamina, por isso pode fazer reposição. E depois pode fazer a manutenção para manter o nível de vitaminas, minerais e antioxidantes, independente da substância", diz Jordana Jantorno Assed.

O maior perigo de quem adere o procedimento é ter o excesso de uma determinada substância que pode ser tóxica. Por isso, a importância de fazer os exames e ser avaliado por um médico

TRATAMENTOS VARIADOS

A médica Juliana Carrera Thomazini, do Instituto Nova, diz que é possível tratar casos como a depressão, ansiedade, e falta de disposição. "O procedimento também auxilia no processo de emagrecimento, melhorando a questão da saciedade no paciente, e tem resultados excelentes no tratamento capilar, por exemplo”.

Diferente da medicação oral que precisa ser metabolizada pelo fígado para ter o efeito final, na primeira sessão de soroterapia é possível comprovar os efeitos do soro aplicado. "A ingestão do remédio pela via oral, pode não ser absorvida, pacientes com problemas no intestino, por exemplo, absorvem muito pouco. Por meio do soro ou de forma intramuscular conseguimos que o 100% de absorção desses nutrientes", diz Juliana Carrera.

COMO FUNCIONA

Há diversos tipos de soroterapia, que podem ser usadas para os mais diferentes objetivos. Entre eles se destacam o detox, o de emagrecimento, o de fortalecimento do organismo, o de ganho de massa muscular e até para tratamentos da saúde mental. O local de aplicação dos soros varia conforme a vitamina ou nutriente que é usado, já que algumas substâncias mais oleosas são colocadas de forma intramuscular, já as mais líquidas podem ir diretamente na veia.

A duração do tratamento varia para cada paciente e depende das condições e objetivos dele. O paciente passa anteriormente por uma série de exames antes de iniciar o procedimento. Dessa forma, o médico responsável irá entender quais são as necessidades e expectativas com relação ao tratamento.

O tratamento ainda passa por discussões no meio dos médicos. Alguns defendem que as formas de absorção tradicionais dos nutrientes ainda são válidas e devem ser mantidas. Eles defendem que a soroterapia deve ser realizada apenas em casos excepcionais, ou seja, quando o paciente é incapaz de absorver alguma dessas substâncias via oral.