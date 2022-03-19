Lancheiras criativas: pais e mães apostam em lanches lúdicos para os filhos

Lancheira criativa da Laura Crédito: Hermínia Amorim

Apostar no lúdico é sempre um bom caminho quando se trata de crianças. Seja no aprendizado, nas brincadeiras ou até mesmo na culinária, estimular a criatividade dos pequenos é fundamental. Além de gerar vários benefícios nessa fase inicial da vida, ousar na imaginação pode ser a solução para uma alimentação mais rica e saudável para seu filho.

É claro que na correria do dia a dia nem sempre é fácil ser criativo. Mas, pode ficar tranquilo, existe um caminho das pedras para ajudar nesse processo. Pais e mães de todo Brasil estão ganhando as redes sociais com vídeos rápidos e práticos ensinando a montar a famosa lancheira escolar.

No Espírito Santo também não é diferente. O influenciador digital Cesinha Fernandes faz muito sucesso no Instagram com receitas fáceis e acessíveis, tanto para adultos quanto para crianças. A inspiração para tanta criatividade vem de Cadu, seu filho de sete anos, que está no segundo ano do Ensino Fundamental. Após fazer uma surpresa no lanche do estudante, Cesinha não imaginava que o pimpolho iria curtir tanto.

“Na primeira vez, fiz um bilhetinho e ele encontrou de surpresa na escola. Ele me falou: 'pai, me emocionei no recreio'. Depois disso, percebi que fazer um lanche ou escrever um bilhete é mais um momento entre pai e filho, mesmo que não seja presencial. Hoje, Cadu tem uma pasta com a coleção de bilhetes”, relembrou Fernandes.

Quem também mergulhou nesse universo foi Débora. A empresária e nutricionista decidiu apostar em comidas criativas como negócio. No cardápio, dadinhos de tapioca em formato de flor, esfirras com rosto de ratinhos e biscoito crispy em forma de quebra-cabeça. O sucesso dos produtos foi tanto, que a nutricionista montou um clube de assinaturas especialmente voltado a lancheiras de crianças.

“Já postava as lancheiras criativas da minha filha em meu perfil. Então, vi uma carência nesse mercado e lancei um clube de assinaturas, chamado ‘Back to School'. Nele, as famílias podem escolher entre dez opções de lanches criativos e recebem em casa a cada 15 dias. É tudo congelado, o único trabalho que tem é colocar na lancheira e somar com uma fruta", conta Débora.

De acordo com a nutricionista materno infantil Thaís Stein, utilizar formas geométricas ou lúdicas nos alimentos é um excelente meio de gerar o interesse da criança em comer. Mas para conciliar o trabalho manual do preparo da lancheira com a rotina, é preciso planejar e criar um cardápio semanal.

"A forma de apresentação dos alimentos pode aumentar o interesse da criança, como cortes criativos ou carinhas desenhadas em frutas, formatos de panquecas e bolinhos. Mas é bom ter um cardápio com as opções de lanches que enviará na semana, isso ajuda a evitar o desperdício e a otimizar o tempo", frisa Thaís.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Cada vez mais, pais e mães estão dando importância para a alimentação das crianças, eliminando os produtos industrializados. Esse é o caso da Hermínia, mãe da Laura, de seis anos, e do Caio, de um ano e nove meses. Ela compartilha que antes de começar a fazer o processo de reeducação alimentar dos filhos, foi preciso mudar seus próprios hábitos.

"Tudo começou quando estava estudando sobre os primeiros mil dias de vida da criança. São muito importantes para o sistema nervoso, imunológico e para a formação de hábitos saudáveis. Precisei primeiro mudar os meus hábitos alimentares, depois fui introduzindo de várias formas para eles", conta Hermínia.

A pequena Laura de seis anos ajudando a mãe na cozinha Crédito: Hermínia Amorim

INTERAÇÃO

Foi durante esse processo de mudança alimentar que Hermínia embarcou nos lanches saudáveis e decidiu criar um Instagram voltado para a alimentação da filha. Os conteúdos fizeram sucesso e a pequena Laura ficou ainda mais próxima de suas refeições. A nutricionista Thaís explica a importância dessa interação dos pequenos.

“A criança pode participar desde cedo na escolha do cardápio, auxiliando nas compras do mercado e na feira. Uma boa dica é pedir a ajuda delas no preparo de receitas mais simples. Além disso, é interessante oferecer pelo menos duas opções saudáveis e permitir que eles se sintam no poder de escolha, o que facilita muito a adesão”, explica a nutricionista.

Prato infantil com formato de Mickey Crédito: Hermínia Amorim

LANCHEIRA IDEAL