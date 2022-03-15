Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queridinho

Confira uma receita fácil de bolo de cenoura com chocolate

Diferente do carrot cake americano, que leva cream cheese e especiarias, o nosso é simples de fazer e agrada em qualquer ocasião
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Março de 2022 às 02:00

Na nossa lista de bolos caseiros, o de cenoura com cobertura de chocolate é um dos mais amados. Diferente do bolo de cenoura norte-americano (o carrot cake, que contém especiarias na massa e cream cheese), a versão brasileira é bem mais simples e rápida de fazer. Confira! 

BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE

INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 6 ovos
  • 6 cenouras médias picadas
  • 1 copo americano de óleo
  • 4 xícaras (chá) de açúcar
  • 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de fermento em pó
  • Cobertura:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1/5 de xícara (chá) de leite
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 4 colheres (sopa) de achocolatado em pó
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate
A cobertura é uma calda lisa e brilhante de chocolate Crédito: Shutterstock
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: em uma tigela, misture o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó. Reserve.
  2. No liquidificador, bata bem os ovos, as cenouras e o óleo.
  3. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente, aos poucos, a mistura de farinha reservada, misturando delicadamente.
  4. Despeje a massa em uma forma grande untada e enfarinhada.
  5. Leve para assar em forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos.
  6. Retire do forno e coloque a cobertura.
  7. Cobertura: em uma panela, derreta a manteiga. Acrescente o achocolatado em pó e o leite condensado e mexa sem parar até desgrudar do fundo da panela.
  8. Abaixe o fogo, adicione o leite e mexa até obter uma calda lisa e brilhante.
  9. Despeje a calda sobre o bolo, espere esfriar, fatie e sirva.
Fonte: Receita Toda Hora. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados