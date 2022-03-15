Confira uma receita fácil de bolo de cenoura com chocolate

Na nossa lista de bolos caseiros, o de cenoura com cobertura de chocolate é um dos mais amados. Diferente do bolo de cenoura norte-americano (o carrot cake, que contém especiarias na massa e cream cheese), a versão brasileira é bem mais simples e rápida de fazer. Confira!
BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- Massa:
- 6 ovos
- 6 cenouras médias picadas
- 1 copo americano de óleo
- 4 xícaras (chá) de açúcar
- 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de fermento em pó
- Cobertura:
- 1 lata de leite condensado
- 1/5 de xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 4 colheres (sopa) de achocolatado em pó
MODO DE PREPARO:
- Massa: em uma tigela, misture o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó. Reserve.
- No liquidificador, bata bem os ovos, as cenouras e o óleo.
- Transfira a mistura para uma tigela e acrescente, aos poucos, a mistura de farinha reservada, misturando delicadamente.
- Despeje a massa em uma forma grande untada e enfarinhada.
- Leve para assar em forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos.
- Retire do forno e coloque a cobertura.
- Cobertura: em uma panela, derreta a manteiga. Acrescente o achocolatado em pó e o leite condensado e mexa sem parar até desgrudar do fundo da panela.
- Abaixe o fogo, adicione o leite e mexa até obter uma calda lisa e brilhante.
- Despeje a calda sobre o bolo, espere esfriar, fatie e sirva.
Fonte: Receita Toda Hora.