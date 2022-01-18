Vai um bolo beijinho aí? Receita leva coco e leite condensado

Quando se fala em docinho de festa, o beijinho é tão famoso quanto o brigadeiro e o cajuzinho. E quem resiste a uma gostosura dessas? Feita basicamente de coco e leite condensado, ela surge em diferentes versões na confeitaria.
Uma das receitas, o bolo simples, é super fácil e combina demais com um cafezinho. Gostou da ideia? Então, separe os ingredientes, ligue o forno e arrase no preparo.
BOLO BEIJINHO
Rendimento: 15 fatias
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 4 ovos
- 150g de manteiga
- 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 2 xícaras e meia (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Em uma batedeira, bata os ovos com a manteiga, o coco ralado e o leite condensado até formar um creme fofo.
- Desligue a batedeira, transfira para um recipiente e junte o leite integral, a farinha de trigo e o fermento. Misture bem.
- Despeje em uma forma com furo central (26 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo.
- Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.
- Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.