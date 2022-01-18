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Vai um bolo beijinho aí? Receita leva coco e leite condensado

O doce tão famoso quanto o brigadeiro e o cajuzinho nas festas de aniversário inspira uma versão fofinha e cheirosa para o lanche
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 02:00

Bolo beijinho de coco com leite condensado
Receita rende mais ou menos 15 fatias Crédito: Nestlé/Divulgação
Quando se fala em docinho de festa, o beijinho é tão famoso quanto o brigadeiro e o cajuzinho. E quem resiste a uma gostosura dessas? Feita basicamente de coco e leite condensado, ela surge em diferentes versões na confeitaria.
Uma das receitas, o bolo simples, é super fácil e combina demais com um cafezinho. Gostou da ideia? Então, separe os ingredientes, ligue o forno e arrase no preparo. 

BOLO BEIJINHO

Rendimento: 15 fatias
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • 4 ovos
  • 150g de manteiga
  • 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 2 xícaras e meia (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma batedeira, bata os ovos com a manteiga, o coco ralado e o leite condensado até formar um creme fofo.
  2. Desligue a batedeira, transfira para um recipiente e junte o leite integral, a farinha de trigo e o fermento. Misture bem.
  3. Despeje em uma forma com furo central (26 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. 
  4. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.
  5. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.

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