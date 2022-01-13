Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A criançada adora

Gelatina com creme: veja receita prática para fazer nas férias

Morangos frescos e um toque de baunilha transformam esse simples doce em uma bela sobremesa, deliciosa e de encher os olhos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 02:00

Nas férias escolares de verão, haja criatividade para entreter os pequenos, seja com atividades e brincadeiras, seja com snacks ou guloseimas. Para agradar quando o assunto é doce, uma dica certeira de sobremesa é a gelatina, que na receita abaixo ganha um plus: creme de baunilha, delicioso e facinho de fazer. 
Gelatina de morango com creme de baunilha
Decore a sobremesa com morangos frescos Crédito: Divino Fogão

GELATINA DE MORANGO COM CREME DE BAUNILHA

Rendimento: de 5 a 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 8 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 caixinha de gelatina de morango
  • 150g de morangos frescos
  • Creme de baunilha:
  • 500ml de leite integral
  • 75g de açúcar refinado
  • 200ml de creme de leite
  • 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha
  • 15g de farinha de trigo
  • 150g de gemas peneiradas
MODO DE PREPARO: 
  1. Prepare a gelatina de morango conforme as instruções da embalagem. Reserve.
  2. Coloque em uma panela todos os ingredientes do creme (exceto o creme de leite e a essência de baunilha).
  3. Leve ao fogo e mexa até desgrudar do fundo da panela. 
  4. Retire do fogo e em seguida acrescente o creme de leite e a essência de baunilha. Reserve.
  5. Coloque a gelatina em tacinhas e leve à geladeira por pelo menos quatro horas. 
  6. Retire da geladeira e distribua o creme por cima. 
  7. Leve à geladeira por mais quatro horas e finalize com os morangos frescos na hora de servir.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Que tal um sorvetão caseiro para refrescar? Veja receita

Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

Sanduíche de salpicão de frango: dica para o lanche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo
Imagem de destaque
Após ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados