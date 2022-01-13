Gelatina com creme: veja receita prática para fazer nas férias

Nas férias escolares de verão, haja criatividade para entreter os pequenos, seja com atividades e brincadeiras, seja com snacks ou guloseimas. Para agradar quando o assunto é doce, uma dica certeira de sobremesa é a gelatina, que na receita abaixo ganha um plus: creme de baunilha, delicioso e facinho de fazer.
GELATINA DE MORANGO COM CREME DE BAUNILHA
Rendimento: de 5 a 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 8 horas de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos + 8 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 caixinha de gelatina de morango
- 150g de morangos frescos
- Creme de baunilha:
- 500ml de leite integral
- 75g de açúcar refinado
- 200ml de creme de leite
- 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha
- 15g de farinha de trigo
- 150g de gemas peneiradas
MODO DE PREPARO:
- Prepare a gelatina de morango conforme as instruções da embalagem. Reserve.
- Coloque em uma panela todos os ingredientes do creme (exceto o creme de leite e a essência de baunilha).
- Leve ao fogo e mexa até desgrudar do fundo da panela.
- Retire do fogo e em seguida acrescente o creme de leite e a essência de baunilha. Reserve.
- Coloque a gelatina em tacinhas e leve à geladeira por pelo menos quatro horas.
- Retire da geladeira e distribua o creme por cima.
- Leve à geladeira por mais quatro horas e finalize com os morangos frescos na hora de servir.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.