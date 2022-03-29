Luiza anuncia volta aos palcos três meses após a morte de Maurílio

A dupla Luiza e Maurílio Crédito: Reprodução/Instagram

Três meses após a morte de Maurílio, a cantora Luiza Martins, que fazia dupla com o jovem, anuncia o retorno de sua agenda de shows. Por meio da bio de seu Instagram, a cantora e namorada da ex-BBB Marcela McGowan indica que pode voltar aos palcos em maio.

“Agenda aberta a partir de maio", apareceu escrito nesta segunda-feira (28), no perfil de Luiza. Ainda na descrição, a cantora faz questão de prestar sua homenagem ao amigo: "Eterna primeira voz do Maurílio", diz a primeira frase da bio.

Luiza e Maurílio fizeram sucesso com os hits "Pode Sumir" e “S de Saudade", que somam mais de 500 milhões de visualizações.