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Música

Luiza anuncia volta aos palcos três meses após a morte de Maurílio

Cantora indicou em seu Instagram que agenda de shows está aberta a partir de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:58

A dupla Luiza e Maurílio, dona do hit
A dupla Luiza e Maurílio Crédito: Reprodução/Instagram
Três meses após a morte de Maurílio, a cantora Luiza Martins, que fazia dupla com o jovem, anuncia o retorno de sua agenda de shows. Por meio da bio de seu Instagram, a cantora e namorada da ex-BBB Marcela McGowan indica que pode voltar aos palcos em maio.
“Agenda aberta a partir de maio", apareceu escrito nesta segunda-feira (28), no perfil de Luiza. Ainda na descrição, a cantora faz questão de prestar sua homenagem ao amigo: "Eterna primeira voz do Maurílio", diz a primeira frase da bio.
Luiza e Maurílio fizeram sucesso com os hits "Pode Sumir" e “S de Saudade", que somam mais de 500 milhões de visualizações.
Maurílio morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 28 anos. Ele teve um tromboembolismo pulmonar e chegou a ficar internado por quase 15 dias. Tudo teve início quando o cantor passou mal durante a gravação do DVD de outra dupla sertaneja. Ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.

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