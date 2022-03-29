Taylor Swift recebe título de doutora honorária da Universidade de Nova York Crédito: Reuters/Folhapress

A Universidade de Nova York concederá à cantora Taylor Swift, 32, o título de doutora honorária em artes plásticas no dia 18 de maio. Na ocasião, Swift também fará um discurso de formatura no Yankee Stadium.

A novidade foi anunciada no próprio site da universidade norte-americana nesta segunda-feira (28). No comunicado, foi informado que a cantora receberá a homenagem junto a três turmas de formandos.

O título oficial que será concedido a Swift é de Doutora em Belas Artes, honoris causa. A honraria é concedida às pessoas que se destacam em sua área de atuação, mas que não cursaram o doutoramento de forma tradicional. Além de Swift, já receberam o título artistas como J.K. Rowling, Oprah Winfrey, Meryl Streep e Yoko Ono.

"Desde 2019, fomos privados da alegria festiva e comunitária da formatura, e sua ausência foi sentida profundamente", afirmou o presidente da Universidade de Nova York, Andrew Hamilton, em nota, referindo-se às pausas no calendário escolar em decorrência da pandemia de Covid-19.

"Nos reunimos novamente no Yankee Stadium com um renovado senso de apreço pelo ato de celebrar juntos pessoalmente, um reconhecimento das enormes conquistas de nossos graduados e um respeito por seu caráter e perseverança", concluiu.