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Taylor Swift recebe título de doutora honorária da Universidade de Nova York

Taylor Swift recebe título de doutora honorária da Universidade de Nova York
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:06

Festa de Taylor Swift resulta em quase 100 casos de Covid-19
Taylor Swift  recebe título de doutora honorária da Universidade de Nova York Crédito: Reuters/Folhapress
A Universidade de Nova York concederá à cantora Taylor Swift, 32, o título de doutora honorária em artes plásticas no dia 18 de maio. Na ocasião, Swift também fará um discurso de formatura no Yankee Stadium.
A novidade foi anunciada no próprio site da universidade norte-americana nesta segunda-feira (28). No comunicado, foi informado que a cantora receberá a homenagem junto a três turmas de formandos.
O título oficial que será concedido a Swift é de Doutora em Belas Artes, honoris causa. A honraria é concedida às pessoas que se destacam em sua área de atuação, mas que não cursaram o doutoramento de forma tradicional. Além de Swift, já receberam o título artistas como J.K. Rowling, Oprah Winfrey, Meryl Streep e Yoko Ono.
"Desde 2019, fomos privados da alegria festiva e comunitária da formatura, e sua ausência foi sentida profundamente", afirmou o presidente da Universidade de Nova York, Andrew Hamilton, em nota, referindo-se às pausas no calendário escolar em decorrência da pandemia de Covid-19.
"Nos reunimos novamente no Yankee Stadium com um renovado senso de apreço pelo ato de celebrar juntos pessoalmente, um reconhecimento das enormes conquistas de nossos graduados e um respeito por seu caráter e perseverança", concluiu.
Swift já foi associada à NYU anteriormente, quando a universidade conduziu uma aula sobre seu trabalho, embora ela não tenha desempenhado nenhum papel direto nela.

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