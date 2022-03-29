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Jogo da Discórdia

BBB 22: participantes remontam pódio da final e reforçam suas inimizades

Os brothers montaram os pódios na primeira semana de programa e, agora, tiveram que refazê-lo. Lucas, que está no paredão, foi quem recebeu mais plaquinhas negativas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:45

Lucas e Natália chegam em consenso sobre Bárbara
Lucas e Natália no BBB 22 Crédito: Globoplay/Reprodução
Na noite desta segunda-feira, 28, o Jogo da Discórdia no BBB 22 foi o tradicional "monte o seu pódio da final". Essa dinâmica geralmente acontece duas vezes na edição para ser possível comparar as mudanças no jogo. Os brothers montaram os pódios na primeira semana de programa e, agora, tiveram que refazê-lo. No entanto, desta vez, também foi necessário indicar alguém que não ganha o reality show.
Lucas, que está no paredão, foi quem recebeu mais plaquinhas negativas. Ao todo, quatro pessoas disseram que ele não têm chances de vencer a competição. Já Gustavo não entrou no Top 3 de ninguém. "Só subi no meu (pódio), que é o que importa", brincou ele.
Alguns atritos aconteceram durante o jogo. Eslovênia acabou discutindo com Paulo André por conta do brother ter dado o Monstro para ela.
Douglas Silva também mostrou não estar bem com Eslô e garantiu que se pegar a liderança ela será indicada. A sister é a única pessoa da casa que ainda não foi ao paredão.
"Até agora ela não chegou no paredão, pela movimentação dela dentro do jogo ela não vai pela casa, só vai pela indicação direta. Um dia, se Deus quiser e eu pegar o líder, eu vou ter o prazer de te indicar direto."
Também rolou um clima estranho entre as comadres. Natália desceu uma posição no pódio de Jessilane, enquanto Linn da Quebrada nem entrou no Top 3 de Nat.

COMPARE OS PÓDIOS DOS BROTHERS

Veja como era o pódio de cada participante na primeira semana e como mudou na décima. O campeão é a própria pessoa e os nomes aparecem na respectiva ordem: 2º e 3º.
  • Lucas
  • Primeiro pódio: Natália e Luciano
  • Segundo pódio: Eslovênia e Natália / Não ganha: Douglas Silva

  • Pedro Scooby
  • Primeiro pódio: Paulo André e Tiago Abravanel
  • Segundo pódio: Paulo André e Douglas Silva / Não ganha: Lucas

  • Paulo André
  • Primeiro pódio: Douglas Silva e Vyni
  • Segundo pódio: Arthur Aguiar e Pedro Scooby / Não ganha: Eslovênia

  • Eslovênia
  • Primeiro pódio: Eliezer e Vyni
  • Segundo pódio: Lucas e Eliezer / Não ganha: Paulo André

  • Eliezer
  • Primeiro pódio: Vyni e Eslovênia
  • Segundo pódio: Eslovênia e Natália / Não ganha: Lucas

  • Douglas Silva
  • Primeiro pódio: Paulo André e Tiago Abravanel
  • Segundo pódio: Pedro Scooby e Paulo André / Não ganha: Eslovênia

  • Jessilane
  • Primeiro pódio: Natália e Lucas
  • Segundo pódio: Linn da Quebrada e Natália / Não ganha: Paulo André

  • Gustavo
  • Primeiro pódio: (entrou depois, pela Casa de Vidro)
  • Segundo pódio: Douglas Silva e Jessilane / Não ganha: Lucas

  • Linn da Quebrada
  • Primeiro pódio: Vyni e Jessilane
  • Segundo pódio: Jessilane e Natália / Não ganha: Arthur Aguiar

  • Natália
  • Primeiro pódio: Jessilane e Lucas
  • Segundo pódio: Lucas e Jessilane / Não ganha: Arthur Aguiar

  • Arthur Aguiar
  • Primeiro pódio: Douglas Silva e Tiago Abravanel
  • Segundo pódio: Paulo André e Pedro Scooby / Não ganha: Lucas

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