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Filme

Múltipla, Cleo estrela filme de ação com o pai e o irmão, Fiuk

A entrevista é para falar de "Me Tira da Mira", sua comédia de ação em cartaz no cinema, com 400 cópias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2022 às 09:29

Cleo estrela filme de ação com o pai e o irmão, Fiuk
Cleo estrela filme de ação com o pai e o irmão, Fiuk Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Quando garota, Cleo Pires - agora, simplesmente, Cleo - tinha a maior dificuldade para se imaginar aos 30 anos. Não imaginava que fosse conseguir. Passou com folga. No ano em que fará 40 - em outubro -, ela atravessa uma fase de intensa criatividade. Está estreando filme, iniciando uma série - na Disney -, lançando livro e finalizando disco que deve sair mais para o meio do ano.
Ufa! Cleo não para. Desdobra-se em atividades e mídias. Diante do repórter, sorridente, ela se revela como é. Mignon - "Sempre fui" -, na tela é que cresce, vira aquele mulher de quem o público não consegue desgrudar o olho.
A entrevista é para falar de "Me Tira da Mira", sua comédia de ação em cartaz no cinema, com 400 cópias. O mercado aposta em Cleo, aliás, não só nela. O filme foi feito em família. Cleo, o pai, Fábio Jr., e o irmão, Fiuk, dividem a cena com extenso elenco. Além de atriz, ela também é produtora. Hsu Chien dirige. Na coletiva de imprensa, o diretor começa esclarecendo o próprio nome.
"É Chu." Ele chegou à direção após uma extensa trajetória como assistente. O repórter o conhece de muitos sets. Na era do streaming - consolidado com a ajuda da pandemia -, Chien filma suas histórias preferencialmente para o cinema. É ação para se ver na tela grande. Cinéfilo de carteirinha, ele enche o filme de citações e referências. Quem vir verá.

NOMES

O roteiro tem mais nomes do que qualquer outra produção brasileira - recente, ou não. Muita gente com crédito de autoria, ou de colaboração. Agora, é a Cleo produtora falando. "Todo mundo que participou merece crédito. O filme foi feito por essa grande equipe."
Ela já havia feito policial a sério. Explica a mudança - a comédia, a ação. "Gosto de misturar gêneros." O filme em família? "Foi muito gostoso, quero fazer mais coisas assim." Trazer o pai de volta ao cinema foi difícil? "Eu mando, ele faz", ela diz. E acrescenta - "Brincadeirinha!"
Logo no começo, Cleo, numa boate mais para espelunca, se exercita na barra. É a Cleo sexy que o público, especialmente masculino, acostumou-se a ver. (Cleo e as pistolas incendeiam o imaginário. Ela diz que é o olhar de quem vê. O repórter responde que não consegue vê-la num papel de freirinha. Ela solta o sorriso - "Pois eu gostaria de fazer!".
Enfim, no filme, a personagem sai para a rua, é seguida por um cliente da casa. Olha o spoiler. Rapidamente, a polícia intervém, o cara tenta fazer Cleo refém, ela o cobre de pancada. É policial, também. Tem o pai, seu pai na vida real, que é federal. O ex, Sérgio Guizé, policial como ela, e o irmão, seu irmão na vida real, como tira enrolado com uma ex-quase namorada.

MISTURA DE ATORES

Essa turma toda - menos o pai - vai parar numa clínica onde Vera Fischer foi receitada com o medicamento que a levou à morte. O delegado quer arquivar o caso como suicídio, Cleo desconfia de assassinato. A clínica é de propriedade de Stênio Garcia e Cris Vianna. Realiza-se ali dentro uma transação que envolve, além do elenco principal, Maria Gladys e Silvero Pereira, de Bacurau, Viih Tube, Júlia Rabello, etc.
"Assim como os gêneros, a ideia era misturar atores de diferentes gerações e mídias - cinema, TV, internet." Mais trabalho para Chien? "No cinema de Hollywood, cenas de ação como as do nosso filme exigem preparação de semanas. A gente ensaiava e filmava no mesmo dia. O empenho da equipe foi total."
Filha e irmã de cantores, Cleo estava talhada para seguir a carreira da família na música? "Nunca pensei nesses termos, não planejei. As coisas aconteceram." Uma coisa de cada vez, todas juntas e misturadas. Assim como, garota, não se via aos 30, aos 40 - quase! - não se imagina aos 70. Vive o momento. O disco? "Envolveu muito trabalho. Não é só o estúdio. Tem a composição, a seleção. A sonoridade é pop."
O livro que ela está lançando pela Melhoramentos se chama Dez Maneiras de se Livrar de Um Embuste, em parceria com Tatiana Maciel. Você sabe quem é - filha da também roteirista Adriana Falcão, escreveu os filmes Desculpe o Transtorno, Fica Comigo Esta Noite e A Dona da História. O que é o embuste? "Um homem tóxico." Falou! Ainda tem a série. "Posso falar?", ela pergunta para os assessores no fundo da sala. "É uma história de bruxas." E mais não conta porque é produção da Disney, que fará a divulgação.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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