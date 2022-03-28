Cintia Dicker diz que Pedro Scooby não fuma maconha

Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Globoplay

Cintia Dicker, 35, disse em redes sociais neste domingo (28) que seu marido, Pedro Scooby, 33, não fuma maconha, diferente do que alguns de seus seguidores acreditam.

"Pedro não fuma maconha. Ele é assim mesmo, do jeito que ele é, mas ele não fuma, podem confiar", afirmou Dicker em vídeo no Instagram, enquanto respondia às perguntas de seus seguidores. "Veio muito dessa pergunta aí", acrescentou.

No ano passado, o surfista afirmou que fazia uso medicinal da maconha e que utiliza o canabidiol, um componente da Cannabis, para conseguir dormir. "Você quer saber da Cannabis? Eu apoio o uso, porque eu, por exemplo, não uso da forma recreativa", explicou na época.

Scooby respondeu perguntas de seus fãs e seguidores, quando um internauta questionou o que ele pensava sobre o uso da maconha. "Eu não fumo, mas uso na forma medicinal, uso o CDB (canabidiol) para dormir", completou o surfista.