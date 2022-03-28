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Cintia Dicker diz que Pedro Scooby não fuma maconha

Esposa do surfista afirma que recebe muitas perguntas de fãs sobre o assunto. ''Ele é assim mesmo'', diz.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:32

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Globoplay
Cintia Dicker, 35, disse em redes sociais neste domingo (28) que seu marido, Pedro Scooby, 33, não fuma maconha, diferente do que alguns de seus seguidores acreditam.
"Pedro não fuma maconha. Ele é assim mesmo, do jeito que ele é, mas ele não fuma, podem confiar", afirmou Dicker em vídeo no Instagram, enquanto respondia às perguntas de seus seguidores. "Veio muito dessa pergunta aí", acrescentou.
No ano passado, o surfista afirmou que fazia uso medicinal da maconha e que utiliza o canabidiol, um componente da Cannabis, para conseguir dormir. "Você quer saber da Cannabis? Eu apoio o uso, porque eu, por exemplo, não uso da forma recreativa", explicou na época.
Scooby respondeu perguntas de seus fãs e seguidores, quando um internauta questionou o que ele pensava sobre o uso da maconha. "Eu não fumo, mas uso na forma medicinal, uso o CDB (canabidiol) para dormir", completou o surfista.
Dentre outras perguntas, o atleta também comentou sobre sua influência nas redes sociais e declarou que busca "a felicidade". "E se puder inspirar outras pessoas a serem felizes também, isso me deixa feliz", completou.

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