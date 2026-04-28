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Cultura

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana 

Confira estreias aguardadas que prometem prender a atenção do público do início ao fim
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Abril de 2026 às 19:55

Entre continuações aguardadas e relatos inspiradores, os lançamentos prometem movimentar as telonas (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)
Entre continuações aguardadas e relatos inspiradores, os lançamentos prometem movimentar as telonas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures
Os cinemas recebem estreias que prometem movimentar a semana com histórias para diferentes gostos. Entre narrativas inspiradoras, tramas cheias de tensão, universos fantásticos e retratos de grandes nomes, os lançamentos convidam o público a mergulhar em diferentes experiências. Com opções que equilibram entretenimento e emoção, a seleção é um convite para sair da rotina e descobrir novas histórias. 
A seguir, veja 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana!

1. O Diabo Veste Prada 2 (30/04)

Em “O Diabo Veste Prada 2”, Miranda enfrenta novos desafios enquanto antigos caminhos voltam a se cruzar no mundo da moda (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)
Em “O Diabo Veste Prada 2”, Miranda enfrenta novos desafios enquanto antigos caminhos voltam a se cruzar no mundo da moda Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures
A aguardada continuação de “O Diabo Veste Prada” retoma a história em um cenário de profundas transformações no universo da moda e das publicações. Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta um período desafiador, pressionada pela crise do jornalismo tradicional e pela necessidade de manter a relevância da Runway em um mercado em constante reinvenção.
Nesse contexto, surge um novo obstáculo: Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, agora ocupa um cargo de alto escalão em uma poderosa marca de luxo e passa a influenciar decisões estratégicas que impactam diretamente os negócios de Miranda.
Enquanto isso, Andy Sachs (Anne Hathaway) reaparece em um momento decisivo da própria trajetória profissional, cruzando novamente o caminho da ex-chefe em meio a disputas, alianças inesperadas e mudanças que redefinem prioridades.

2. Power To The People: John & Yoko Live In NYC (30/04)

Em “Power To The People: John &amp; Yoko Live In NYC”, John Lennon e Yoko Ono sobem ao palco em um show marcado por música e engajamento social (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar)
Em “Power To The People: John & Yoko Live In NYC”, John Lennon e Yoko Ono sobem ao palco em um show marcado por música e engajamento social Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar
O longa apresenta um registro restaurado das apresentações realizadas por John Lennon e Yoko Ono no Madison Square Garden, em 1972. As imagens capturam um momento singular da trajetória do artista britânico após o fim do The Beatles, reunindo no palco a Plastic Ono Band e outros convidados.
Mais do que um simples show, a produção destaca a força de um evento com propósito social, organizado para apoiar iniciativas voltadas a crianças com deficiência, ao mesmo tempo em que traduz o clima político e cultural da época. Entre canções marcantes e discursos engajados, o filme constrói uma experiência que une memória musical e o espírito de mobilização que definiu aquele período.

3. That Time I Got Reincarnated As A Slime – O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste (30/04)

Em “That Time I Got Reincarnated As A Slime &#8211; O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste”, Rimuru encara uma nova ameaça em meio a uma viagem que foge do controle (Imagem: Reprodução digital | Sony e Crunchyroll)
Em “That Time I Got Reincarnated As A Slime – O Filme: Lágrimas do Mar Azul-Celeste”, Rimuru encara uma nova ameaça em meio a uma viagem que foge do controle (Imagem: Reprodução digital | Sony e Crunchyroll) Crédito:
Após a cerimônia de inauguração da Federação do Reino dos Demônios Tempest, Rimuru Tempest parte com seus aliados para uma ilha paradisíaca a convite de Elmesia, soberana da nação élfica conhecida como Dinastia Mágica de Thalion. O que começa como um período de descanso rapidamente ganha outro rumo quando uma enigmática mulher chamada Yura cruza o caminho do grupo.
A partir desse encontro, acontecimentos estranhos passam a surgir, revelando uma ameaça ligada ao vasto mar azul-celeste que cerca a região. Conforme o perigo se intensifica, Rimuru e seus companheiros se veem envolvidos em uma nova crise, em que segredos ocultos e forças desconhecidas colocam em risco a tranquilidade do local.

4. Zico, O Samurai de Quintino (30/04)

Em “Zico, o Samurai de Quintino”, a trajetória do ídolo revela os bastidores de uma carreira histórica no futebol (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)
Em “Zico, o Samurai de Quintino”, a trajetória do ídolo revela os bastidores de uma carreira histórica no futebol Crédito: Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes
O documentário acompanha a jornada de Zico, desde os primeiros passos em Quintino até alcançar o status de referência no futebol internacional. Ídolo consagrado do Clube de Regatas do Flamengo e nome marcante da Seleção Brasileira de Futebol, sua história é contada a partir de momentos decisivos que moldaram sua carreira.
O filme relembra partidas históricas, títulos importantes e obstáculos enfrentados ao longo do caminho, além de destacar sua atuação no Japão, onde também construiu uma trajetória relevante fora dos gramados como treinador. Com imagens da época e relatos, a produção revela diferentes facetas do atleta, evidenciando sua influência dentro e fora do esporte.

5. 2DIE4: 24 Horas no Limite (30/04)

Em “2DIE4: 24 Horas no Limite”, Felipe Nasr enfrenta um dos maiores desafios do automobilismo em uma corrida de resistência extrema (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)
Em “2DIE4: 24 Horas no Limite”, Felipe Nasr enfrenta um dos maiores desafios do automobilismo em uma corrida de resistência extrema Crédito: Imagem: Reprodução digital | O2 Play
O longa acompanha o piloto brasileiro Felipe Nasr durante sua participação nas tradicionais 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais desafiadoras do automobilismo mundial. Com uma abordagem imersiva, o documentário revela os bastidores da corrida, marcada por um dia inteiro de disputas ininterruptas.
Ao longo da prova, o filme destaca não apenas a velocidade, mas também a resistência física e mental exigida dos pilotos, além do trabalho coletivo das equipes. Em um cenário em que imprevistos surgem a qualquer momento, a trajetória de Nasr ganha contornos de superação em meio a um dos maiores testes de limite no esporte.

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