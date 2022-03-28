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BBB 22

Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no Paredão no "BBB 22"

Eliezer conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2022 às 08:29

Big Brother Brasil
Big Brother Brasil Crédito: Reprodução
Lucas, Paulo André e Pedro Scooby são os indicados ao Paredão desta semana no BBB 22 (Globo). Um deles deixa a competição na terça-feira (29), enquanto os outros dois estarão entre os 10 participantes remanescentes do programa.
Paulo André foi indicado ao paredão pela líder Linn da Quebrada, a Lina. Ela disse que não gostaria de indicá-lo, mas ficou sem opções porque o atleta, que era o Anjo da Semana, imunizou Arthur Aguiar, sua primeira opção. A cantora também lembrou que foi votada por P.A. quando ele foi líder.
Na sequência, a casa votou no confessionário. O mais citado pelos colegas foi Lucas, que recebeu 6 votos. Contudo, o segundo mais votado também estaria entre os indicados ao paredão. Esse posto coube a Pedro Scooby, que recebeu apenas 2 votos.
Por fim, Lucas ganhou o direito a um Contragolpe. Ele escolheu Eliezer, repetindo o voto que já havia dado no confessionário.
Na sequência, os emparedados, com exceção do indicado pela líder, puderam participar da Prova Bate e Volta, que livraria um deles do Paredão. Após o sorteio da ordem em que jogariam, os três começaram a disputa.
Na prova, eles precisavam fazer cestas com uma bola, em jogo semelhante ao basquete. Quem fizesse 5 cestas primeira, estaria livre do Paredão. Eliezer foi quem conseguiu o feito, fazendo com que Lucas e Pedro Scooby na berlinda.
  • CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO

  • Paulo André: Lucas
  • Douglas Silva: Lucas
  • Pedro Scooby: Lucas
  • Arthur Aguiar: Lucas
  • Gustavo: Lucas
  • Eliezer: Lucas
  • Eslovênia: Douglas Silva
  • Lucas: Eliezer
  • Natália: Pedro Scooby
  • Jessilane: Pedro Scooby

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