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Fake news

Fafá de Belém faz piada com notícia da própria morte

“Quem inventou isso, vai bem antes de mim, mas beeeem antes de mim”, disse a cantora nas redes sociais, afirmando que está vivíssima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:36

Fafá de Belém está estreando como técnica do
Fafá de Belém como técnica do "The Voice +" Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Fafá de Belém usou as redes sociais para desmentir a notícia de sua morte. Sim, a cantora e jurada do "The Voice+" também se surpreendeu com a informação veiculada e foi às redes sociais dizer que está vivíssima e aproveitou para tirar sarro da situação.
“Gente eu acabei de saber que eu morri. Acabei de saber que eu morri, recebi essa notícia… Rapaz, a indústria da fake news não para, eles estão completamente loucos”, iniciou Fafá aos risos.
Na sequência do vídeo publicado no Instagram, a cantora tirou sarro da situação. “Imagina se eu ia morrer antes da final do The Voice”, brincou Fafá, lembrando que a final do reality acontece no próximo domingo (3).
“Quem inventou isso, vai bem antes de mim, mas beeeem antes de mim. Querido, vai procurar a tua turma. Aos meus amigos, meus amores, tô aqui, vivinha da Silva", finalizou Fafá.
Na legenda da publicação, Fafá de Belém escreveu: “A titia tá ON! Para a tristeza de alguns e alegria de muuuuuitos! Kkkkk CUIDADO com as fake news! E vumboooora porque enquanto eles ladram, a gente desfila!”.
Os fãs logo reagiram ao vídeo postado. “Viva, forte e muito protegida contra todas e quaisquer dessas energias! Todas proteções do universo pra vc! Só benções na sua vida lindona! E não da pra morrer antes de vermos nosso Brasil se reerguer”, escreveu uma seguidora.
“Que absurdo! Está certinha! Divulgue a beleza da sua vida”, comentou outra. “Mal sabem eles que essa risada gostosa é eterna!”, disse uma terceira.

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