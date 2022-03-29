Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Babado!

Mãe de Will Smith se diz surpresa com tapa do ator em Chris Rock

Carolyn Smith comentou a agressão e afirmou estar orgulhosa pelo primeiro Oscar do filho: "sei como ele trabalha duro"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:17

A mãe de Will Smith comentou o tapa que o ator deu em Chris Rock na cerimônia de premiação do Oscar 2022, após o comediante ter feito uma piada com sua mulher, Jada. Carolyn Smith revelou que se surpreendeu com a atitude do filho.
Em entrevista ao canal 6abc Action News da Filadélfia, a mãe do ator declarou: "Ele é uma pessoa muito equilibrada. Essa é a primeira vez que eu o vejo 'sair' (agredir alguém). Primeira vez na vida dele... eu nunca o vi fazer isso".
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress
Carolyn ainda afirmou estar orgulhosa do primeiro Oscar do filho. "Eu sei como ele trabalha duro. Fiquei esperando, esperando e esperando. Quando ouvi o nome dele, disse 'Sim'", declarou.

Veja Também

Fafá de Belém faz piada com notícia da própria morte

Angélica revela que foi vítima de abuso sexual aos 15 anos

Gabriel, o Pensador revela ter alopecia, mesma doença de Jada Pinkett Smith

A irmã mais nova de Will, Ellen Smith, também estava presente na entrevista e disse: "Conversei com ele e foi difícil ouvir tudo o que ele teve de passar para chegar onde chegou".
Na segunda-feira, 28, o ator publicou um pedido de desculpas em suas redes sociais e justificou: "Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Hollywood Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco na Libertadores de futebol de areia
Vasco vence Sampaio Corrêa e conquista o penta da Libertadores de beach soccer
Luiz Henrique, atacante do Porto Vitória
Porto Vitória vence e volta para vice-liderança
Araújo marcou o gol do triunfo do Vitória sobre o Democrata GV
Vitória vence líder Democrata GV e entra no G-4 do Grupo 12

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados