Mãe de Will Smith se diz surpresa com tapa do ator em Chris Rock

A mãe de Will Smith comentou o tapa que o ator deu em Chris Rock na cerimônia de premiação do Oscar 2022, após o comediante ter feito uma piada com sua mulher, Jada. Carolyn Smith revelou que se surpreendeu com a atitude do filho.

Em entrevista ao canal 6abc Action News da Filadélfia, a mãe do ator declarou: "Ele é uma pessoa muito equilibrada. Essa é a primeira vez que eu o vejo 'sair' (agredir alguém). Primeira vez na vida dele... eu nunca o vi fazer isso".

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress

Carolyn ainda afirmou estar orgulhosa do primeiro Oscar do filho. "Eu sei como ele trabalha duro. Fiquei esperando, esperando e esperando. Quando ouvi o nome dele, disse 'Sim'", declarou.

A irmã mais nova de Will, Ellen Smith, também estava presente na entrevista e disse: "Conversei com ele e foi difícil ouvir tudo o que ele teve de passar para chegar onde chegou".