Tatá Werneck publica montagem como Juma, personagem principal de "Pantanal"

Tatá Werneck publica montagem como Juma em seu Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram @tatawerneck

Nesta segunda (28), o remake da novela "Pantanal" estreou na Rede Globo e artistas ajudaram na divulgação da nova teledramaturgia da emissora. Além de Ana Maria Braga, que se fantasiou de onça no "Mais Você", e Fátima Bernardes, que apareceu com um vestido com estampa de oncinha para apresentar o "Encontro", Tatá Werneck também entrou no clima de estreia.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do "Lady Night" publicou duas montagens e apareceu "caracterizada" de Juma Marruá (Alanis Guillen). Na legenda da publicação, Tatá brincou que teria concorrido ao papel principal da novela.

"Amores, não é segredo para ninguém que eu fui sondada para fazer a Juma, mas eu já tinha acertado com o 'The Masked Singer'. São escolhas. Mas dizem que a Alanis Guillen está maravilhosa. Que a novela tá linda!", escreveu a humorista.