Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viralizou!

Tatá Werneck publica montagem como Juma, personagem principal de "Pantanal"

Nas redes sociais, humorista brincou que foi cotada para participar da novela: "preferi fazer 'The Masked Singer Brasil'"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:42

Tatá Werneck publica montagem como Juma em seu Instagram
Tatá Werneck publica montagem como Juma em seu Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram @tatawerneck
Nesta segunda (28), o remake da novela "Pantanal" estreou na Rede Globo e artistas ajudaram na divulgação da nova teledramaturgia da emissora. Além de Ana Maria Braga, que se fantasiou de onça no "Mais Você", e Fátima Bernardes, que apareceu com um vestido com estampa de oncinha para apresentar o "Encontro", Tatá Werneck também entrou no clima de estreia.
Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do "Lady Night" publicou duas montagens e apareceu "caracterizada" de Juma Marruá (Alanis Guillen). Na legenda da publicação, Tatá brincou que teria concorrido ao papel principal da novela.
"Amores, não é segredo para ninguém que eu fui sondada para fazer a Juma, mas eu já tinha acertado com o 'The Masked Singer'. São escolhas. Mas dizem que a Alanis Guillen está maravilhosa. Que a novela tá linda!", escreveu a humorista.
Com mais de 600 mil curtidas, artistas e fãs de Tatá se divertiram com a postagem. Nos comentários da publicação, Fafá de Belém, Maisa, Bruna Linzmeyer e até o perfil oficial da Globo riram da brincadeira e deixaram emojis de risadas. Uma internauta chegou a confundir Tatá com a cantora Paula Fernandes: "Achei que era a Paula Fernandes".

Veja Também

Morre Djenane Machado, a primeira Bebel de "A Grande Família"

Mãe de Will Smith se diz surpresa com tapa do ator em Chris Rock

Gabriel, o Pensador revela ter alopecia, mesma doença de Jada Pinkett Smith

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram Pantanal Redes Sociais Rede Globo Tatá Werneck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados