"BBB 22": Lucas é eliminado com 77,54% dos votos

Lucas em momento no "BBB 22" Crédito: 17.mar.2022/Globoplay

Lucas foi o eliminado no Paredão contra Paulo André e Pedro Scooby. O brother saiu com 77,54% dos votos do Big Brother Brasil 22 (Globo).

No momento da despedida, muito choro de Eslô, sua namorada dentro da casa, e das amigas Natália, Lina e Jessi. P.A e Scooby tiveram reações mais discretas no momento do tchau ao colega.

Na votação de domingo, Paulo André foi indicado ao paredão pela líder Linn da Quebrada, a Lina. Ela disse que não gostaria de indicá-lo, mas ficou sem opções porque o atleta, que era o Anjo da Semana, imunizou Arthur Aguiar, sua primeira opção. A cantora também lembrou que foi votada por P.A. quando ele foi líder.

Na sequência, a casa votou no confessionário. O mais citado pelos colegas foi Lucas, que recebeu seis votos. Contudo, o segundo mais votado também estaria entre os indicados ao Paredão. Esse posto coube a Pedro Scooby, que recebeu apenas duas indicações.

Por fim, Lucas ganhou o direito a um contragolpe. Ele escolheu Eliezer, repetindo o voto que já tinha dado no confessionário.

Na sequência, os emparedados, com exceção do indicado pela líder, puderam participar da Prova Bate e Volta, que livraria um deles da berlinda. Após o sorteio da ordem em que jogariam, os três começaram a disputa.