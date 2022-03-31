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The Voice Kids

Maiara e Maraisa serão novas técnicas do The Voice Kids: 'Ansiosas'

Dupla sertaneja integra a atração a partir do mês de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Março de 2022 às 14:54

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa fizeram show em Guarapari
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa Crédito: Ivan Berge/Divulgação
As irmãs Maiara e Maraisa anunciaram na manhã desta quinta-feira (31) que serão as novas juradas do reality The Voice Kids Brasil (Globo) a partir do mês de maio. A dupla sertaneja participou do programa Encontro com Fátima Bernardes para revelar a novidade.
"Fala galera, estamos aqui para contar uma super novidade para vocês. Nós somos as novas técnicas do The Voice Kids e vamos nos juntar aos veteranos Michel Teló e Carlinhos Brown para descobrir novos jovens talentos por esse Brasil afora", disseram em vídeo.
"Estamos muito ansiosas. A posição de técnica é bem bacana, poder dividir conhecimento é incrível, mas tem a dificuldade da escolha. Essa parte temos certeza de que será bem complicada", completou Maiara. Para a gêmea, Maraisa, estar no programa é reviver sua própria história.
"Nós começamos a nos apresentar ainda crianças", relembra. A 7ª temporada do programa tem previsão de estreia para maio, sendo exibido aos domingos. O reality continuará com apresentação de Márcio Garcia e Thalita Rebouças nos bastidores.
A última temporada do The Voice Kids foi vencida por Gustavo Bardim, do time de Michel Teló --que já acumula seis vitórias na versão adulta do reality, tendo sido comparado ao jogador Messi nas redes sociais pelo feito.
Gustavo ficou conhecido nas redes como o "Ed Sheeran mirim/brasileiro". Ele foi eleito campeão por sua interpretação de "Como É Grande o Meu Amor por Você", de Roberto Carlos. Após a canção, Teló contou que todas as noites canta ou declama a música para seus filhos, e aproveitou para se declarar para a família.
A final aconteceu em duas rodadas, decididas pela votação do público. Depois de os dois finalistas de cada time se apresentarem no palco, os três últimos escolhidos cantaram novamente, e concorreram ao grande prêmio, também via decisão popular.
Gustavo dividiu a votação final com Helloysa do Pandeiro, que apostou em "De Volta pro Meu Aconchego", de Dominguinhos. A apresentação da menina rendeu lágrimas a Brown, que falou sobre a importância da família e elogiou a escolha. "Essa música é sempre nova", pontuou o baiano na época.

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