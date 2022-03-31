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Mãe do filho de Paulo André, do BBB 22, agora é influenciadora

Thays Andreata, que conta com 260 mil seguidores, faz publicidade para marcas de suplementos e academias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2022 às 14:34

Thays Andreata posa com Peazinho
Thays Andreata posa com Peazinho Crédito: Instagram/@celilphp
O Big Brother Brasil continua mudando a vida de seus participantes e familiares. A bola da vez é a jovem Thays Andreata, que ganhou visibilidade após a entrada de Paulo André no reality.
Mãe do filho do atleta, ela aproveitou a notoriedade e virou influenciadora. A informação foi confirmada por Carlos Camilo, pai de Paulo André, em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do O Globo.
"Nossa convivência é muito amigável, a melhor possível. Ela é muito gente boa. E está trabalhando para divulgar roupa, academia, suplemento, bijuterias... E como aqui é província, é pequena a cidade, tem repercussão", disse Carlos à Kogut.
Na conversa, Carlos diz que incentiva Thays Andreata a seguir na carreira de influenciadora e "surfar na onda do Paulo André". Infelizmente a conta de Thays foi hackeada recentemente. Antes, ela chegou a fazer "publis" nos stories.
Quem também já chega com tudo é o filho do corredor. Segundo a colunista, o perfil de Peazinho contabiliza 193 mil seguidores.

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