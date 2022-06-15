Thaeme e Thiago divulgam faixa inédita com participação de Japinha Conde Crédito: Patrícia Canola

Após lançamentos consecutivos de álbuns e audiovisuais, Thaeme e Thiago, a partir de sexta-feira, 10 de junho, divulgam em todas as plataformas de música o single ‘Viralizou’. A faixa, que conta com a participação de Japinha Conde, também ganhou um videoclipe que já está disponível no YouTube.

“Estamos muito animados com este lançamento! Os últimos projetos não permitiam a divulgação de singles isolados, então, quando essa música chegou para a gente, decidimos fazer algo bem especial”, revela Thaeme.

“Quisemos resgatar a essência de ‘Ai que Dó’, ‘O que acontece na Balada’ e ‘Coração Apertado’, que são alguns dos grandes hits da dupla. ’Viralizou’ é uma música bem animada que tem um papo divertido, um refrão fácil e uma linguagem atual, com arranjos característicos do sertanejo, mas com pitadas do piseiro”, explica Thiago.

E falando em piseiro, Thaeme e Thiago não poderiam pensar em outra pessoa para dividir a música com eles. O feat. com Japinha Conde deu tão certo que a dupla quase virou um trio. Brincadeiras à parte, Thiago e Japinha moravam no mesmo condomínio em São Paulo e tornaram-se amigos. Thaeme e Japinha se conheceram no dia da gravação do clipe.

“A vibe da Japinha é muito pra cima e combina demais com Thaeme e Thiago. Quando decidimos que ‘Viralizou’ teria um feat., o nome dela foi o primeiro que veio na cabeça, pois a música combinava muito com ela também”, fala Thiago.

“O dia em que eu a conheci pessoalmente foi muito legal. Conversamos e falei da admiração que tínhamos por ela. Foi quando ela nos contou que sempre foi muito fã da dupla. Anos atrás, antes dela cantar profissionalmente, ela revelou que escutava muito as nossas músicas e começou a cantar diversas canções, muitas ´lado B’, que só quem é fã conhece. Foi muito bacana essa troca”, relembra Thaeme.