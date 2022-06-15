Serra terá Torneio do Mestre League of Legends (LoL) com R$ 5 mil em prêmios

League of Legends é um jogo criado em 2009 Crédito: Riot Games

O Espírito Santo mostra seu potencial para o mundo gamer. Além dos eventos geeks, que acontecem com maior frequência na Grande Vitória trazendo duelos simples para saber quem é o melhor, o Estado ganha um torneio de League of Legends (LoL), que será realizado na próxima semana. No melhor estilo junte seus amigos, forme uma tropa e mostre quem é o melhor, o Torneio do Mestre League of Legends (LoL) promete movimentar o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com muitas equipes de cinco gamers disputando os R$ 5 mil em prêmios.

"É um torneio rápido de dois dias. Estamos com um problemão ótimo, que é o número de inscritos. Já temos mais de 35 times e as inscrições não acabaram", comenta Willyam Emmerich Dutra, produtor do evento.

"A ideia inicial, que estava no regulamento prévio, era cada time jogar duas partidas. A partir delas, eles passariam para a proxima etapa de mata-mata. Com a quantidade de times inscritos, teremos que fazer a eliminação simples, no estilo playoffs", detalha.

Surpreso com o grande número de inscrições - que são gratuitas e vão até esta quinta-feira (16) por meio do site www.espiritogeek.com.br/torneiodomestre -, o produtor comenta que o evento está cumprindo seu papel de envolver e engajar a comunidade.

"Não lembro de ver um campeonato aqui no Estado com tantas equipes inscritas. A maioria são equipes do Espírito Santo, poucas são de fora. Não temos uma ligação com o campeonato nacional, mas estamos seguindo os padrões de regras do nacional. A ideia é fomentar o eSports aqui no Estado", conta Willyam.

"A galera está formando uma identidade muito forte. Muitos dos times que vão jogar no torneio estão sendo formados agora. São pessoas que estão querendo jogar e entraram em contato conosco. As pessoas estão se conhecendo nas redes do Espírito Geek (Discord e WhatsApp) e formando grupos para jogar", completa.

Os ganhadores levarão para casa os prêmios de R$ 2.500,00 para a equipe vencedora, R$ 1.500,00 para o 2º lugar e R$ 1.000,00 para os que ficarem em 3º lugar na competição. Não há limite de idade entre os participantes e as inscrições são gratuitas.

Vale lembrar que os eSports tem gerado grande receita no mundo. Em 2021, só o League of Legends, da Riot, rendeu um total de US$ 4,9 milhões (em torno de R$ 27 milhões) distribuídos em 62 campeonatos, ocupando a 9ª posição. Outros jogos como Forntite, Valorant, Counte-Strike, Fortnite e Dota 2 - este último no topo US$ 47 milhões no ano, o que equivale a R$ 265 milhões com a cotação atual - aquecem o mercado de jogos e toda uma cadeia de patrocinadores chegando a US$ 116,7 milhões em premiações, segundo o site TechTudo.

ESTRUTURA DO TORNEIO

Toda estrutura do Torneio do Mestre League of Legends (LoL) será montada na praça de alimentação do shopping Meste Álvaro, que se transformará numa arena gamer durante o fim de semana do evento. Ele terá início às 10h no sábado e às 13h no domingo. Computadores, mesas, cadeiras e tudo o que os competidores precisam para o torneio de LoL estará disponível. A disputa será organizada em equipes de 5 jogadores, em partidas realizadas presencialmente durante o torneio.

Twitch do Espírito Geek. Os espectadores poderão conferir tudo num telão montado no espaço. Se não der para você comparecer no Shopping, pode acompanhar tudo nos canais do YouTube

LOL

O League of Legends foi lançado em 2009 pela Riot Games e se tornou popular com direito a campeonatos pelo mundo todo e premiações milionárias. A popularidade é tanta que o game ganhou uma animação de sucesso na Netflix. Chamada de Arcane, a série está ganhando sua segunda temporada após o sucesso na plataforma de streaming.

Apesar de já não ser um título novo, muitas pessoas que podem estar vendo campeonatos ou começando a jogá-lo não entendem seus princípios básicos. Ele envolve um combate no qual o principal objetivo é destruir a base do time rival, ou Nexus. São cinco jogadores em cada time, cada um exercendo uma função diferente (Topo, Selva, Meio, Atirador e Suporte) com campeões de diversas classes (Assassino; Mago; Lutador; Atirador; Controlador ou Suporte; Tanque; e Únicos).

A Riot Games anunciou em abril, através do Twitter, que League of Legends e os games derivados bateram a marca de 180 milhões jogadores mensais. Entre as competições de Lol em 2021 que mais pagaram, o destaque vai para as edições de Verão e Primavera da LoL Pro League da China, que pagaram US$ 650 mil e US$ 644 mil, respectivamente. Não podemos esquecer do Mundial de LOL 2021, que pagou uma premiação de US$ 2,225 milhões (sedo quase US$ 500 mil ao vencedor).

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