Depois de Fifa, Anitta vira personagem do Free Fire

A cantora Anitta vai se tornar uma personagem jogável do Free Fire, battle Royale mobile da Garena. Anitta se junta a outras personalidades que fazem parte do game, como o DJ Alok e Cristiano Ronaldo.
Através de seu perfil oficial, a desenvolvedora do game anunciou a parceria e afirmou que em breve os jogadores poderão utilizar a "skin" da Patroa. A personagem da cantora tem cabelos coloridos, ao estilo da personagem Arlequina, joias e uma jaqueta em animal print.
Não é a primeira vez que Anitta se envolve no mundo de games: além da recente parceria com o Free Fire, a cantora também foi uma personagem jogável do Modo Volta no Fifa 21.
Além de ter sua "bonequinha" no game de futebol, Anitta também desenvolveu um uniforme com sua assinatura e esteve na trilha sonora do jogo com a música em espanhol "Me Gusta". No ano passado, a franquia da EA apostou em personalidades da música e de outros esportes no modo de futebol de rua, que remete ao clássico Fifa Street. Nomes como Giannis Antetokounmpo, Lewis Hamilton e Fred Desimpedidos ganharam versões no Fifa.