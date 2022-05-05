Depois de Fifa, Anitta vira personagem do Free Fire

Anitta em imagem de divulgação do álbum, "Versions of Me" Crédito: Marco Ovando/Divulgação

A cantora Anitta vai se tornar uma personagem jogável do Free Fire, battle Royale mobile da Garena. Anitta se junta a outras personalidades que fazem parte do game, como o DJ Alok e Cristiano Ronaldo.

Através de seu perfil oficial, a desenvolvedora do game anunciou a parceria e afirmou que em breve os jogadores poderão utilizar a "skin" da Patroa. A personagem da cantora tem cabelos coloridos, ao estilo da personagem Arlequina, joias e uma jaqueta em animal print.

Não é a primeira vez que Anitta se envolve no mundo de games: além da recente parceria com o Free Fire, a cantora também foi uma personagem jogável do Modo Volta no Fifa 21.