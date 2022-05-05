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Madonna pede encontro com papa Francisco para 'discutir assuntos importantes'

Cantora diz que precisa debater 'assuntos importantes' com o religioso. Ela revela que já foi excomungada três vezes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:26

A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: @madonna | Reprodução
A cantora Madonna, 63, usou seu Twitter para pedir um encontro com o papa Francisco, 85. O pedido inusitado aconteceu na noite desta quarta-feira (4) e a artista afirmou que gostaria de conversar alguns "assuntos importantes" com o religioso.
"Olá, papa Francisco, sou uma boa católica. Eu juro! Quero dizer, eu não juro! Já se passaram algumas décadas desde a minha última confissão. Seria possível nos encontrarmos um dia para discutir alguns assuntos importantes? Fui excomungada três vezes. Não parece justo. Atenciosamente, Madonna".
A artista não deu mais detalhes sobre a motivação para querer um encontro com o papa. Além disso, o pedido ainda não recebeu nenhuma resposta. O tuíte da cantora já acumula mais de 12 mil curtidas e 400 comentários.
Recentemente, a cantora trocou farpas com o rapper 50 Cent. Ela publicou algumas imagens sensuais no Instagram, e Cent fez comentários e piadas sobre isso. Por meio da mesma rede social, Madonna desabafou.
Ela publicou nos Stories uma imagem em que aparece sendo abraçada pelo músico e disparou. "Aqui está 50 Cent fingindo ser meu amigo. Agora você decidiu falar desse jeito sobre mim. Acho que sua nova carreira está chamando a atenção, mas tentando humilhar os outros nas redes sociais."

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