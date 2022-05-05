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Em família

Silvio Santos alfineta Tiago Abravanel e elogia imitação feita por humorista

No primeiro programa após volta, apresentador não poupou o neto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 14:47

Alexandre Porpetone faz personagem inspirado em Tiago Abravanel
Alexandre Porpetone faz personagem inspirado em Tiago Abravanel Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
Logo na gravação do primeiro Programa Silvio Santos após sua volta, o apresentador e dono do SBT cutucou o neto Tiago Abravanel. Durante papo com o comediante Alexandre Porpetone, ele elogiou a imitação feita por ele do ator e cantor enquanto estava no Big Brother Brasil 22 (Globo).
"Cabrito [Tevez, personagem], você fez uma excelente exibição imitando meu neto. Você é muito bom ator", disse Silvio durante a gravação. O humorista publicou o momento em suas redes sociais. "Alegria na volta do patrão com direito a elogio", postou.
Na ocasião, durante o Jogo dos Pontinhos, o humorista Alexandre Porpetone apareceu como Tiago "Abravamel", uma sátira do neto mais famoso de Silvio Santos. Chupando o dedo (assim como o ator tem mania de fazer), ele estava com um dos pijamas coloridos com que Tiago costumava ser visto no reality.
A brincadeira começou com Patricia Abravanel fingindo telefonar para o sobrinho. Durante o confinamento, ele revelou que sofre com a rejeição da família do dono do SBT, com quem teria pouco contato, e comentou que acreditava que a tia nem tinha seu número de celular.
Em recente entrevista ao F5, já após a sua participação no confinamento, Abravanel disse que não ficou chateado com a paródia. "Achei divertido e vi tudo com muita leveza. Tinha certeza que uma família de marqueteiros não deixaria passar a oportunidade de usar as coisas que aconteceram no BBB, e eu acho isso muito válido. Levei numa boa", contou.
Vale lembrar que o próprio neto de Silvio Santos não aguentou a pressão. Em 27 de fevereiro, ele apertou o botão de desistência do programa e deixou o jogo. Quando começou a tocar a sirene, os outros brothers se desesperaram.
"Eu sempre fui muito fã do programa, assisti as edições anteriores e era louco pela dinâmica. Foi isso que me motivou a participar. Mas eu entendi que não sei jogar, imaginei que pudesse jogá-lo como eu achava que era possível", disse.

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