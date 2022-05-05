Temperamento de Marcus Buaiz teria sido o motivo do fim, diz amiga de Wanessa

Temperamento de Marcus Buaiz teria sido o motivo do fim do casamento com Wanessa Camargo Crédito: Leticia Moreira/Folhapress

Após o anúncio do fim do matrimônio com o capixaba Marcus Buaiz, na última segunda-feira (02) , Wanessa Camargo estaria tranquila e certa sobre a decisão tomada. Segundo o portal Na Telinha, uma amiga da cantora afirmou que o casamento do casal estava em crise há anos e que o estopim teria sido o temperamento difícil do empresário.

"A Wanessa está insatisfeita há anos. O Marcus é uma pessoa difícil, manipuladora, tem que ser tudo do jeito dele. Nunca foi um lorde, sempre foi ogro e acho que a Wanessa cansou, agora ela está tranquila", disse a mulher ao site.

Wanessa e Marcus são pais de João Francisco, de 7 anos, e José Marcus, de 10. Sobre a guarda dos filhos, a amiga da filha de Zezé Di Camargo diz que o acordo deverá ser amigável. "Acredito que vão entrar em acordo para guarda compartilhada porque ele é agarrado aos meninos", diz a fonte.

"Meu povo, até que enfim. O casamento já havia acabado há muito tempo. Não, é Wanessa? Você perdeu um grande homem. O Marcus te aturou muito, porque é você é chata, reclamona, enjoada e orgulhosa", disparou ela.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais.