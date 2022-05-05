Temperamento de Marcus Buaiz teria sido o motivo do fim, diz amiga de Wanessa

Após o anúncio do fim do matrimônio com o capixaba Marcus Buaiz, na última segunda-feira (02), Wanessa Camargo estaria tranquila e certa sobre a decisão tomada. Segundo o portal Na Telinha, uma amiga da cantora afirmou que o casamento do casal estava em crise há anos e que o estopim teria sido o temperamento difícil do empresário.
"A Wanessa está insatisfeita há anos. O Marcus é uma pessoa difícil, manipuladora, tem que ser tudo do jeito dele. Nunca foi um lorde, sempre foi ogro e acho que a Wanessa cansou, agora ela está tranquila", disse a mulher ao site.
Ainda de acordo com o portal, Marcus está à procura de um novo lar na região de Alphaville, em São Paulo. O casal estava morando temporariamente na casa de Zilu Camargo, mãe de Wanessa, enquanto construía a nova residência. Segundo o jornal Extra, a cantora ficará com o imóvel na divisão dos bens, que podem chegar a R$ 4 bilhões.
Wanessa e Marcus são pais de João Francisco, de 7 anos, e José Marcus, de 10. Sobre a guarda dos filhos, a amiga da filha de Zezé Di Camargo diz que o acordo deverá ser amigável. "Acredito que vão entrar em acordo para guarda compartilhada porque ele é agarrado aos meninos", diz a fonte.
A ex-mulher de Luciano Camargo, Cleo Loyola também opinou sobre o fim do casamento do casal (veja o vídeo aqui). Em publicação nas redes sociais, ela diz que o casamento já estava acabado e que Wanessa seria chata e enjoada.
"Meu povo, até que enfim. O casamento já havia acabado há muito tempo. Não, é Wanessa? Você perdeu um grande homem. O Marcus te aturou muito, porque é você é chata, reclamona, enjoada e orgulhosa", disparou ela.
De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, Zezé Di Camargo ligou para o ex-genro após saber sobre o divórcio da filha. A publicação afirma que o sertanejo pediu desculpas a Marcus mas não explicou os motivos para tal. Outra informação dada pelo colunista foi que Wanessa e Dado Dolabella teriam se encontrado.
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais.
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.