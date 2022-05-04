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Novos capítulos

Zezé Di Camargo ligou para Marcus Buaiz após separação de Wanessa, diz colunista

De acordo com o colunista Léo Dias, o sertanejo pediu desculpas para o capixaba após saber sobre o divórcio e passou a noite com a filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:49

Zezé Di Camargo ligou para Marcus Buaiz após saber de separação da filha
Zezé Di Camargo ligou para Marcus Buaiz após saber de separação da filha Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress/Instagram/@marcusbuaiz
A separação do empresário capixaba Marcus Buaiz com Wanessa Camargo está ganhando novos capítulos. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, Zezé Di Camargo ligou para o ex-genro após saber sobre o divórcio da filha. 
De acordo com a publicação, o sertanejo pediu desculpas a Marcus mas não explicou os motivos para tal. Além disso, o colunista afirma que a relação dos dois deve se manter bem próxima pois Zezé e Marcus sempre deram muito bem. 
Além de ligar para Marcus, Zezé passou a noite de terça-feira (3) com Wanessa. A informação foi dada por Graciele Lacerda, esposa de Zezé, nos Stories do Instagram. "O Mô foi lá conversar, ficar com a Wanessa um pouquinho, e a gente vai aproveitar", contou a capixaba, que seguia para um jantar com um amigo.

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Wanessa e Marcus foram casados por 17 anos e são pais de José Marcus e João Francisco. O anúncio da separação foi dado na última segunda-feira (2) pela cantora em seu Instagram.
Segundo Leo Dias,  o encontro entre Wanessa e Dado Dolabella teria sido a gota d'água para o fim do romance. Os dois agora devem iniciar a partilha de bens, que teria números bilionários envolvidos.

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