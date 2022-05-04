Zezé Di Camargo ligou para Marcus Buaiz após separação de Wanessa, diz colunista

Zezé Di Camargo ligou para Marcus Buaiz após saber de separação da filha Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress/Instagram/@marcusbuaiz

A separação do empresário capixaba Marcus Buaiz com Wanessa Camargo está ganhando novos capítulos. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, Zezé Di Camargo ligou para o ex-genro após saber sobre o divórcio da filha.

De acordo com a publicação, o sertanejo pediu desculpas a Marcus mas não explicou os motivos para tal. Além disso, o colunista afirma que a relação dos dois deve se manter bem próxima pois Zezé e Marcus sempre deram muito bem.