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Separação

Wanessa deve ficar com mansão que ela e Marcus Buaiz estavam construindo, diz jornal

Segundo o jornal Extra, separação da cantora com o empresário terá partilha bilionária de bens. Anúncio da separação foi feito na última segunda (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 10:02

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo
Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@marcusbuaiz
Após o anúncio da separação, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz terão pela frente a partilha de bens. Segundo o jornal Extra, a quantia a se dividir, que inclui os bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, seria bilionária.
De acordo com a publicação, o imóvel localizado num terreno de 2900 m² em Alphaville ficaria com a cantora para viver com os filhos. Na casa de 985 m² cercada por área verde, todos os cômodos terão acesso ao jardim. A região seria a mesma onde o ex-casal vendeu a casa em que moravam por R$ 5,3 milhões.
Sobre os bens, o jornal destaca que Marcus é sócio e herdeiro do grupo Buaiz, que fatura R$ 500 milhões por ano. Além disso, o Extra conta que o empresário é dono de uma fortuna de R$ 4 bilhões com negócios diversificados, que vão de empresas de entretenimento à fábrica de Gin.
"Boa parte destas empresas foi erguida enquanto Buaiz e Wanessa eram casados. os dois foram sócios em duas, mas hoje em dia ela não participa mais dos quadros societários dos empreendimentos dele, cujo capital social soma mais de R$ 45 milhões", destaca a publicação.

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O jornal ainda aponta que Wanessa ficará num dos apartamentos que ela e Buaiz têm em São Paulo, enquanto ele ficará dividido entre a capital paulista e o ES.

FIM DO ROMANCE

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento na tarde de segunda-feira (2). Segundo o colunista Leo Dias, além das crises de pânico, que inclusive foi mostrado no documentário 'É o amor', o encontro da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella teria sido a gota d'água para a separação.
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

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