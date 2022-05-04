Wanessa deve ficar com mansão que ela e Marcus Buaiz estavam construindo, diz jornal

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

Após o anúncio da separação, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz terão pela frente a partilha de bens. Segundo o jornal Extra, a quantia a se dividir, que inclui os bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, seria bilionária. terão pela frente a. Segundo o jornal Extra, a quantia a se dividir, que inclui os bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, seria bilionária.

De acordo com a publicação, o imóvel localizado num terreno de 2900 m² em Alphaville ficaria com a cantora para viver com os filhos. Na casa de 985 m² cercada por área verde, todos os cômodos terão acesso ao jardim. A região seria a mesma onde o ex-casal vendeu a casa em que moravam por R$ 5,3 milhões.

Sobre os bens, o jornal destaca que Marcus é sócio e herdeiro do grupo Buaiz, que fatura R$ 500 milhões por ano. Além disso, o Extra conta que o empresário é dono de uma fortuna de R$ 4 bilhões com negócios diversificados, que vão de empresas de entretenimento à fábrica de Gin.

"Boa parte destas empresas foi erguida enquanto Buaiz e Wanessa eram casados. os dois foram sócios em duas, mas hoje em dia ela não participa mais dos quadros societários dos empreendimentos dele, cujo capital social soma mais de R$ 45 milhões", destaca a publicação.

O jornal ainda aponta que Wanessa ficará num dos apartamentos que ela e Buaiz têm em São Paulo, enquanto ele ficará dividido entre a capital paulista e o ES.

FIM DO ROMANCE