Polêmica

"Chata, reclamona e enjoada", diz ex-mulher de Luciano sobre Wanessa

Cleo Loyola usou as redes sociais para repercutir o fim do casamento da cantora com Marcus Buaiz
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:57

Cleo Loyola e Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Ex-mulher de Luciano, Cleo Loyola foi às redes sociais opinar sobre o fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, anunciado na última segunda-feira (2). No vídeo, ela diz que o casamento já estava acabado e que Wanessa seria chata e enjoada.
"Meu povo, até que enfim. O casamento já havia acabado há muito tempo. Não, é Wanessa? Você perdeu um grande homem. O Marcus te aturou muito, porque é você é chata, reclamona, enjoada e orgulhosa", disparou ela, que é mãe do filho mais velho de Luciano, Wesley Camargo.
Cleo aconselhou ainda que a cantora vá ao encontro da mãe, Zilu, que mora nos Estados Unidos.
Num outro vídeo dos stories, Cleo mandou uma indireta bastante ofensiva: "Eu só sei de uma coisa, meu bem, a onça está solta. A onça finalmente se livrou daquilo que estava sufocando ela, que era um casamento. Daqui uns dias vocês vão ver coisas... Bem que minha vó dizia 'minha filha, você vai ver coisas que você nunca imaginou ver' (risos). A Camargo trepadeira, misericórdia. É pra acabar lá os pequis de Goiás, meu povo. É pra chorar ou relinchar? Relinchar, claro".

A SEPARAÇÃO

Wanessa e Marcus foram casados por 17 anos e são pais de José Marcus e João Francisco. O anúncio da separação foi dado na última segunda-feira (2) pela cantora em seu Instagram.
Segundo Leo Dias, o encontro entre Wanessa e Dado Dolabella teria sido a gota d'água para o fim do romance. Os dois agora devem iniciar a partilha de bens, que teria números bilionários envolvidos.

