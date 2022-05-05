Marcus Buaiz e Wanessa chegaram a falar sobre separação em série da Netflix

A separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz pode ter pego muita gente de surpresa, mas o assunto já foi pauta do casal publicamente. Durante o segundo episódio da série “É o amor”, da Netflix, que mostra os bastidores da vida da família Camargo, o tema "divorcio" numa conversa entre o casal. Na cena, o capixaba conta para a cantora que o filho mais velho perguntou se eles iriam se separar.
“O José hoje acordou com uma história no meio da madrugada. Ele perguntou assim: ‘Pai, você e a minha mãe vão se separar algum dia?’. Eu falei: 'Meu filho, de vocês nunca, mas no futuro a gente não pode prometer uma coisa que não sabemos'”, relatou Marcus
Em resposta, a filha de Zezé concordou com o marido e disse que é "um lugar delicado". Entretanto, Wanessa afirmou que seria necessário confortar o filho e dizer que está tudo certo no casamento.
“É um lugar delicado, porque não dá para falar nunca. Mas temos que deixar ele seguro de que está tudo bem”, afirmou Wanessa.
O drama familiar não parou por aí. Marcus contou que o aborto de Wanessa foi um dos momentos mais difíceis em sua vida, o que teria estremecido a relação do casal. "Uma coisa que eu fiquei pensando é sobre aquela questão que a gente viveu, da perda que tivemos. Você entra no quarto e fala: ‘Estou grávida’. Depois fomos fazer a primeira visita ao médico para poder ver o coração bater. Aquele foi um dos silêncios mais horripilantes da minha vida”, começou o capixaba.
“Meu segundo maior silêncio foi na hora que você (Wanessa) entrou na mesa de cirurgia. Eu estava sozinho e falei: 'mais uma reflexão, mais uma necessidade de entender tudo que estava acontecendo. Eu ainda não consegui ter a mesma percepção que você (Wanessa). De que aquela situação foi ‘a melhor'. Eu ainda estou buscando essa percepção”, desabafou Marcus.
O empresário ainda revelou na série que tinha um desejo de ter uma filha. “Eu não posso negar que o sonho de ter uma menina permanece”. Porém Wanessa discordou prontamente do marido. “Ah amor, eu não posso dizer o mesmo”, respondeu Camargo.
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais, na última segunda-feira (02).
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal”, disse o comunicado.