Marcus Buaiz e Wanessa chegaram a falar sobre separação em série da Netflix

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Reproudção @marcusbuaiz

“O José hoje acordou com uma história no meio da madrugada. Ele perguntou assim: ‘Pai, você e a minha mãe vão se separar algum dia?’. Eu falei: 'Meu filho, de vocês nunca, mas no futuro a gente não pode prometer uma coisa que não sabemos'”, relatou Marcus

Em resposta, a filha de Zezé concordou com o marido e disse que é "um lugar delicado". Entretanto, Wanessa afirmou que seria necessário confortar o filho e dizer que está tudo certo no casamento.

“É um lugar delicado, porque não dá para falar nunca. Mas temos que deixar ele seguro de que está tudo bem”, afirmou Wanessa.

O drama familiar não parou por aí. Marcus contou que o aborto de Wanessa foi um dos momentos mais difíceis em sua vida, o que teria estremecido a relação do casal. "Uma coisa que eu fiquei pensando é sobre aquela questão que a gente viveu, da perda que tivemos. Você entra no quarto e fala: ‘Estou grávida’. Depois fomos fazer a primeira visita ao médico para poder ver o coração bater. Aquele foi um dos silêncios mais horripilantes da minha vida”, começou o capixaba.

“Meu segundo maior silêncio foi na hora que você (Wanessa) entrou na mesa de cirurgia. Eu estava sozinho e falei: 'mais uma reflexão, mais uma necessidade de entender tudo que estava acontecendo. Eu ainda não consegui ter a mesma percepção que você (Wanessa). De que aquela situação foi ‘a melhor'. Eu ainda estou buscando essa percepção”, desabafou Marcus.

O empresário ainda revelou na série que tinha um desejo de ter uma filha. “Eu não posso negar que o sonho de ter uma menina permanece”. Porém Wanessa discordou prontamente do marido. “Ah amor, eu não posso dizer o mesmo”, respondeu Camargo.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento através de um comunicado divulgado nas redes sociais, na última segunda-feira (02).