Gisele Bündchen deixa a atriz Penélope Cruz "sem palavras"

Gisele Bundchen Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Gisele Bündchen seguiu o exemplo do marido, Tom Brady, e, aos 41 anos, também voltou atrás em sua decisão de se aposentar. Desde 2019 longe das capas de revista e oficialmente afastada das passarelas há sete anos, a modelo aparece agora em um editorial na edição de verão da V Magazine, lançada nesta quarta-feira (4).

E já que é para voltar, que seja em grande estilo: ela protagoniza cinco versões diferentes de capa ("Giselerama"), todas clicadas por Blair Getz Mezibov. Dentro da revista, uma verdadeira surra de Gisele --lá está ela de perto, de longe, em close, de maiô, com roupa de festa, retocando a maquiagem.

São fotos coloridas e em preto e branco, imagens de uma personagem fashion que reforçam a definição feita por Costanza Pascolato, logo depois de um desfile da modelo numa longínqua São Paulo Fashion Week: "Ela é uma força da natureza brasileira".

Gisele, que não é boba nem nada, postou algumas fotos para seus quase 19 milhões de seguidores no Instagram, e as redes foram à loucura. "Sem palavras", escreveu Penélope Cruz, em sua conta verificada.