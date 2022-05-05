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Gisele Bündchen deixa a atriz Penélope Cruz "sem palavras"

Foto postada pela modelo no Instagram impressiona musa de Almodóvar - e o mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 08:11

Gisele Bundchen
Gisele Bundchen Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Gisele Bündchen seguiu o exemplo do marido, Tom Brady, e, aos 41 anos, também voltou atrás em sua decisão de se aposentar. Desde 2019 longe das capas de revista e oficialmente afastada das passarelas há sete anos, a modelo aparece agora em um editorial na edição de verão da V Magazine, lançada nesta quarta-feira (4).
E já que é para voltar, que seja em grande estilo: ela protagoniza cinco versões diferentes de capa ("Giselerama"), todas clicadas por Blair Getz Mezibov. Dentro da revista, uma verdadeira surra de Gisele --lá está ela de perto, de longe, em close, de maiô, com roupa de festa, retocando a maquiagem.
São fotos coloridas e em preto e branco, imagens de uma personagem fashion que reforçam a definição feita por Costanza Pascolato, logo depois de um desfile da modelo numa longínqua São Paulo Fashion Week: "Ela é uma força da natureza brasileira".
Gisele, que não é boba nem nada, postou algumas fotos para seus quase 19 milhões de seguidores no Instagram, e as redes foram à loucura. "Sem palavras", escreveu Penélope Cruz, em sua conta verificada.
Isis Valverde lançou um "Socorro" nos comentários, recorrendo ao bom e velho emoji de foguinho. Ivete Sangalo também foi sucinta: "Uma deusa!". Camila Queiroz ("MAJOR"), Marina Ruy Barbosa, Maisa e grande elenco foram outros dos milhares de seguidores que se manifestaram, sempre no tom "meu-Deus-estou-em-choque-com-tanta-beleza".

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