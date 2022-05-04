Ana Maria Braga engasga ao vivo e não consegue finalizar "Mais Você"

Ana Maria Braga engasga ao vivo no Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga, 73, engasgou ao vivo e nem conseguiu finalizar o Mais Você (Globo) na manhã desta quarta-feira (4). Quem se despediu dos telespectadores foi a repórter Ju Massaoka.

O engasgo começou após ela comer um pedaço de um bolo de geleia de laranja. Ela deu um pedaço ao Louro Mané e na sequência começou a se sentir angustiada com algo preso na garganta.

Desconfortável, Ju não sabia como lidar e cogitou chamar o intervalo, mas Ana fez sinal com a mão para que ela não fizesse isso. Então, a repórter recebeu no ponto eletrônico a instrução para encerrar a atração um pouco mais cedo.

Ana Maria Braga engasga ao vivo e literalmente quase morre. Espero que esteja tudo bem com a kinga kkkkkk pic.twitter.com/W6iKBTuSDH — junio (@eduaardojunio) May 4, 2022

Dessa forma, foi ela quem leu a tradicional frase motivacional de encerramento, algo que sempre é feito por Ana, mas que por causa do engasgo nem conseguiu dizer nada, apenas levantar os braços e colocar a mão no pescoço.