Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Ana Maria Braga engasga ao vivo e não consegue finalizar "Mais Você"

Repórter Ju Massaoka foi quem se despediu dos telespectadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 14:42

Ana Maria Braga engasga ao vivo no Mais Você
Ana Maria Braga engasga ao vivo no Mais Você Crédito: Reprodução
Ana Maria Braga, 73, engasgou ao vivo e nem conseguiu finalizar o Mais Você (Globo) na manhã desta quarta-feira (4). Quem se despediu dos telespectadores foi a repórter Ju Massaoka.
O engasgo começou após ela comer um pedaço de um bolo de geleia de laranja. Ela deu um pedaço ao Louro Mané e na sequência começou a se sentir angustiada com algo preso na garganta.
Desconfortável, Ju não sabia como lidar e cogitou chamar o intervalo, mas Ana fez sinal com a mão para que ela não fizesse isso. Então, a repórter recebeu no ponto eletrônico a instrução para encerrar a atração um pouco mais cedo.
Dessa forma, foi ela quem leu a tradicional frase motivacional de encerramento, algo que sempre é feito por Ana, mas que por causa do engasgo nem conseguiu dizer nada, apenas levantar os braços e colocar a mão no pescoço.
Felizmente, Ana está bem e já se recuperou do susto, segundo sua assessoria de imprensa.

Veja Também

'Saí de um conto de fadas', diz Juliette ao celebrar um ano da vitória no BBB 21

Dado Dolabella fala de transformação ao se mudar para a Chapada dos Veadeiros

Giselle Itié perde seguidores após mostrar look polêmico: "Liberte o mamilo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Famosos globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios
Imagem de destaque
Saúde do fígado: musculação pode reduzir riscos de doenças hepáticas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados