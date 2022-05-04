Giselle Itié perde seguidores após mostrar look polêmico: "Liberte o mamilo"

A atriz Giselle Itié mostra o look usado no Baile da Vogue Crédito: Instagram/@gitie

Giselle Itié perdeu mais de mil seguidores após publicar no Instagram uma foto do seu look para curtir o Baile da Vogue. Na imagem, ela aparece com um vestido ousado em que dá a entender que um dos seios estaria à mostra e o mamilo sendo tapado por um adereço repleto de brilhos.

Ao analisar a imagem, percebe-se que a atriz não está nua, mas com um tule na parte que estaria desnuda - proporcionando a ilusão de uma segunda pele. Mas alguns internautas não se deram conta e provocaram uma debandada do perfil da moça.