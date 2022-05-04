Giselle Itié perde seguidores após mostrar look polêmico: "Liberte o mamilo"

Giselle Itié perdeu mais de mil seguidores após publicar no Instagram uma foto do seu look para curtir o Baile da Vogue. Na imagem, ela aparece com um vestido ousado em que dá a entender que um dos seios estaria à mostra e o mamilo sendo tapado por um adereço repleto de brilhos.
Ao analisar a imagem, percebe-se que a atriz não está nua, mas com um tule na parte que estaria desnuda - proporcionando a ilusão de uma segunda pele. Mas alguns internautas não se deram conta e provocaram uma debandada do perfil da moça.
Revoltada, Giselle criticou a situação. “Gostaria de informar que, por esta imagem, 1k de seres pararam de me seguir. Ui! #Freethenipllemovement reactions”, disse ela, fazendo uma referência ao movimento “Liberte o mamilo”, o qual incentiva a luta pelo direito de mostrar o corpo feminino sem censura.