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Pabllo Vittar leva tombo durante show em Nova York

'Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui não foi nada', disse a artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 08:27

Pabllo Vittar se apresenta com Anitta
Pabllo Vittar leva tombo em show Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Durante um show no domingo (1º) em Manhattan, Nova York, a cantora e drag queen Pabllo Vittar se desequilibrou e caiu ao lado de duas bailarinas que dançavam com ela a música "Amor de Que".
"Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui não foi nada", disse a artista após se levantar. Depois da apresentação, ela compartilhou um vídeo do momento pelos Stories do Instagram. "Aí, que tombo lindo. Gente, o que aconteceu aqui!", escreveu Pabllo.
Alguns fãs comentaram a queda nas redes sociais. "O cair é do homem, mas o levantar é da drag queen", disse um internauta.
O show em Manhattan fazia parte da turnê I AM PABLLO WORLD TOUR, que já passou pelo Chile, Argentina, Colômbia e Canadá e seguirá para a Europa. A apresentação de Pabllo no Lollapalooza, em março deste ano, também fazia parte do roteiro.

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