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Viola Davis negocia spin-off de 'Esquadrão Suicida' na HBO Max

No universo da DC, Davis interpreta a diretora Amanda Waller
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 08:13

Viola Davis negocia spin-off de 'Esquadrão Suicida'
Viola Davis negocia spin-off de 'Esquadrão Suicida' Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz Viola Davis negocia com com produtores da HBO Max uma série derivada de Esquadrão Suicida, segundo o Deadline. De acordo com o veículo, Davis deverá estrelar um spin-off com a personagem Amanda Waller.
No universo da DC, Waller é diretora da organização governamental A.R.G.U.S. e fundadora do grupo de anti-heróis usados em operações secretas e violentas. Davis a interpreta tanto no primeiro quanto no segundo Esquadrão Suicida, além de ter uma participação na primeira temporada de Pacificador, outro spin-ff do filme.
Na televisão, Davis viveu este ano o papel da ex-primeira dama americana Michelle Obama, na série A Primeira-Dama e participou em 2020 da série Como defender um assassino.
Segundo o Deadline, Pacificador terminou sua primeira temporada com a melhor audiência diária para uma original da HBO Max. A audiência do episódio final 44% maior que a estreia do dia 13 de janeiro.

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