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Série Batwoman é cancelada após 3 temporadas

Roteirista anunciou descontinuação pelo Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 12:05

Javicia Leslie como Batwoman
Javicia Leslie como Batwoman Crédito: Divulgação
Batwoman não terá uma quarta temporada, anunciou a roteirista da série, Caroline Dries, pelo Twitter.
"Acabei de receber a triste notícia de que #Batwoman não verá uma quarta temporada. Estou chateado, mas cheia de gratidão. Que honra fazer 51 episódios. Tantas pessoas inspiradoras e brilhantes contribuíram para esta série. Obrigado, produtores, elenco e equipe. Obrigado, fãs", dizia a mensagem.
A série, que estreou sua terceira temporada em janeiro deste ano, foi alvo de uma polêmica em outubro de ano passado. A atriz Ruby Rose revelou aos fãs os motivos que a fizeram abandonar a série "Batwoman" após a primeira temporada. Segundo ela, que vivia a super-heroína lésbica Kate Kane, houve negligência por parte dos estúdios DC. Ela relata abusos, acidentes gravíssimos e até mortes nos bastidores da produção.
Em uma série de postagens no Instagram, Rose, que na segunda temporada acabou substituída pela atriz Javicia Leslie, disse que ela própria sofreu com uma lesão no pescoço que a fez ter de passar por uma cirurgia complexa. Porém, teria tido de retornar às gravações apenas dez dias depois.
"Isso foi diagnosticado anos atrás no set, mas se eu fizesse um raio-x, 'nós não terminaríamos o dia'. Eu comecei a documentar isso. Me diga o que você quer que eu compartilhe, o pescoço quebrado, as costelas quebradas ou tumor?", escreveu Ruby Rose ao mostrar imagens dos exames.
Após as acusações da atriz, o estúdio divulgou um comunicado sobre o assunto. "Apesar da história revisionista que Ruby Rose está agora compartilhando online, se voltando contra produtores, elenco e equipe, a rede e o estúdio, a verdade é que a Warner Bros. Television decidiu não exercer sua opção de contratar Ruby para a segunda temporada de 'Batwoman' com base em várias reclamações sobre o comportamento no local de trabalho, que foram extensivamente revisadas e tratadas em particular por respeito a todos os envolvidos."

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