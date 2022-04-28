Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filme

Harry Styles e Florence Pugh dividem cena romântica em 'Don't Worry Darling'

É a primeira vez que Harry aparece em um papel envolvendo cenas de sexo; Apesar do clima quente, o filme de Olivia Wilde é um suspense psicológico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 08:28

Cena de ‘Don’t Worry Darling’ com Harry Styles e Florence Pugh
Cena de ‘Don’t Worry Darling’ com Harry Styles e Florence Pugh Crédito: Warner Bros. Pictures
A Warner Bros divulgou nesta quarta, 27, a primeira imagem de Dont Worry Darling, filme dirigido por Olivia Wilde. Em seu Instagram, a diretora mostrou uma cena de 11 segundos que introduz o clipe e mostra Jack, personagem de Harry Styles em uma cena com Alice, interpretada por Florence Pugh.
Apesar do clima quente, o filme é um suspense psicológico. Harry e Florence interpretam um casal com uma vida aparentemente perfeita, jovem e extremamente apaixonado na Califórnia. As coisas começam a mudar quando os segredos envolvendo o trabalho de Jack começam a atrapalhar o relacionamento e gerar desconfianças em Alice.
É a primeira vez que Harry aparece num papel envolvendo cenas de sexo. No trailer oficial, que foi divulgado com exclusividade para veículos da mídia dos Estados Unidos, o cantor aparece em uma cena de sexo oral, de acordo a revista Variety - e isso foi o suficiente para animar os fãs do artista.
Don't Worry Darling chega aos cinemas em setembro e tem roteiro de Katie Silberman, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke.

Veja Também

Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear em nova animação da Disney e Pixar

Gloria Pires vive policial diagnosticada com Alzheimer no longa 'A Suspeita'

Sony confirma o quinto filme da franquia 'Caça-Fantasmas'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados