Soldado dos Bombeiros é preso por agredir esposa com soco, mordida e facada em Vitória

Um soldado do Corpo de Bombeiros, de 30 anos, foi preso suspeito de agredir a esposa, de 24 anos, com soco, mordida e facada no bairro Itararé, Vitória, na noite de quinta-feira (7).





Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que conversava com o marido, identificado como Ronaldo Rodrigues, quando os dois iniciaram uma discussão. O casal havia ingerido bebida alcoólica antes da briga. A mulher relatou que levou um soco na boca, sofreu uma mordida na mão direita e foi atingida por uma facada superficial no ombro esquerdo. Ela também afirmou aos policiais que agrediu o soldado durante a confusão.





Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que a Corregedoria do Corpo de Bombeiros acompanhava a ocorrência na unidade policial, nesta sexta-feira (8).





Em nota, a Polícia Civil informou que o soldado foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi conduzido ao presídio militar, anexo ao Quartel da Polícia Militar, em Vitória, onde permanecerá à disposição da Justiça.





A reportagem de A Gazeta solicitou posicionamento do Corpo de Bombeiros. O texto será atualizado quando houver retorno.