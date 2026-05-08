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Violência doméstica

Soldado dos Bombeiros é preso por agredir esposa com soco, mordida e facada em Vitória

Mulher e militar foram encaminhados à delegacia após discussão em Itararé; caso é acompanhado pela Corregedoria

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 08:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 mai 2026 às 08:40
Viatura da Corregedoria do Corpo de Bombeiros esteve na Delegacia Regional de Vitória
Viatura da Corregedoria do Corpo de Bombeiros esteve na Delegacia Regional de Vitória Roberto Pratti

Um soldado do Corpo de Bombeiros, de 30 anos, foi preso suspeito de agredir a esposa, de 24 anos, com soco, mordida e facada no bairro Itararé, Vitória, na noite de quinta-feira (7). 


Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que conversava com o marido, identificado como Ronaldo Rodrigues, quando os dois iniciaram uma discussão. O casal havia ingerido bebida alcoólica antes da briga. A mulher relatou que levou um soco na boca, sofreu uma mordida na mão direita e foi atingida por uma facada superficial no ombro esquerdo. Ela também afirmou aos policiais que agrediu o soldado durante a confusão.


Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que a Corregedoria do Corpo de Bombeiros acompanhava a ocorrência na unidade policial, nesta sexta-feira (8). 


Em nota, a Polícia Civil informou que o soldado foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi conduzido ao presídio militar, anexo ao Quartel da Polícia Militar, em Vitória, onde permanecerá à disposição da Justiça.


A reportagem de A Gazeta solicitou posicionamento do Corpo de Bombeiros. O texto será atualizado quando houver retorno.

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